Sono sei i nuovi casi molisani emersi a fronte di 475 tamponi processati dall’Asrem. Due sono a Duronia (paese finora covid-free): si tratta di persone entrate in contatto con un positivo. Altri due casi sono a Campobasso (anche in questo caso contatti di positivo). Infine un caso cosiddetto di rientro (dall’Inghilterra) si registra a Gambatesa e uno a Toro, dove il focolaio è noto.

Ci sono anche due guariti, entrambi nel capoluogo di regione che – a fronte dei due nuovi positivi – resta in cima alla lista dei comuni molisani con casi di coronavirus con 31 attualmente positivi. In tutta la regione gli ‘attualmente positivi’ sono dunque 147 (sono stati in totale 690 i tamponi positivi rilevati dall’Asrem dall’inizio dell’epidemia).

Peggiora però la situazione ospedaliera: oggi infatti due nuovi pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli (ieri 4, oggi 6). Nello specifico si tratta di una persona positiva con residenza a Duronia (appunto uno dei nuovi casi) e di una di Campobasso (del cluster Sardegna).

IL BOLLETTINO ASREM DEL 7 OTTOBRE

– 147 i casi attualmente positivi (117 nella provincia di Campobasso, 29 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 690 sono i tamponi positivi (563 nella provincia di Campobasso, 105 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 45014 i tamponi eseguiti di cui 42792 negativi. 1527 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 6 ricoverati: 6 in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 141 i pazienti in isolamento domiciliare (119) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (5) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (17)

– 518 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (428 della provincia di Campobasso, 71 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 25 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 2227 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 31 – CAMPOMARINO 11 – TERMOLI 9 – TORO 9 – VENAFRO 8 – LARINO 8– PORTOCANNONE 5 – FERRAZZANO 5 – SAN MARTINO IN PENSILIS 4 – BOJANO 4 – SANT’AGAPITO 4 – COLLE D’ANCHISE 4 – ISERNIA 4 – BOJANO 3 – GUGLIONESI 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – SESSANO DEL MOLISE 2 – GAMBATESA 2 – DURONIA 2 – AGNONE 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1– CAMPODIPIETRA 1 –VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 –RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTAQUILA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – FORNELLI 1 – SESTO CAMPANO 1 – PESCHE 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 3678 nuovi casi (ieri 26777). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati però 125.314, circa 25mila in più rispetto al giorno precedente. I morti delle ultime 24 ore sono 31 (ieri 28). Aumentano di 157 unità i ricoveri (ieri +138), di cui +18 quelli in Terapia Intensiva.