È di un positivo su 420 tamponi il quadro che emerge dal bollettino di oggi, martedì 6 ottobre, dell’Asrem. Nella nostra regione solo una persona residente a San Martino in Pensilis e rientrata dall’estero è risultata positiva al coronavirus.

Purtroppo però si registra anche un nuovo ricovero. Si tratta di un paziente di Termoli, contagiato nei giorni scorsi, e ora trasferito nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso.

Sempre da San Martino arriva invece l’unica guarigione attestata oggi. Il totale dei guariti sale così a 516 in Molise. Restano quindi 143 i casi di persone attualmente positive al coronavirus nella nostra regione e 4 i ricoverati, tutti in Malattie Infettive.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 6 OTTOBRE

– 143 i casi attualmente positivi (113 nella provincia di Campobasso, 29 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 684 sono i tamponi positivi (557 nella provincia di Campobasso, 105 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 44539 i tamponi eseguiti di cui 42337 negativi. 1513 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 4 in Malattie Infettive (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 139 i pazienti in isolamento domiciliare (117) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (5) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (17)

– 516 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (426 della provincia di Campobasso, 71 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 25 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 727 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 198 Larino e 201 Venafro)

– 246 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 31 – CAMPOMARINO 11 – TERMOLI 9 – TORO 8 – VENAFRO 8– LARINO 8– PORTOCANNONE 5 – FERRAZZANO 5 – SAN MARTINO IN PENSILIS 4 – BOJANO 4 – SANT’AGAPITO 4 – COLLE D’ANCHISE 4 – ISERNIA 4 – BOJANO 3 – GUGLIONESI 2 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – SESSANO DEL MOLISE 2- AGNONE 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1– CAMPODIPIETRA 1 –VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 – GAMBATESA 1 – RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTAQUILA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – FORNELLI 1 – SESTO CAMPANO 1 – PESCHE 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 2677 nuovi casi (ieri 2257). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati però 99.742, circa 39.500 in più rispetto al giorno precedente. I morti delle ultime 24 ore sono 28 (ieri 16). Aumentano di 138 unità i ricoveri (ieri +200), mentre calano di 4 unità quelli in Terapia Intensiva.

IL NUOVO DPCM

Intanto il Ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato oggi in Parlamento quelle che saranno le misure in vigore col nuovo Dpcm di agosto. Divieto di assembramento e mascherine anche all’aperto, salvo alcune eccezioni, e contestuale stretta sui controlli. Le sanzioni andranno da 400 a 3mila euro. Nessun coprifuoco per bar e ristoranti ma limitazioni per quanto riguarda le feste private (comprese le cerimonie), dove il tetto massimo di persone sarà di 200. Confermato lo stop alle feste da ballo, in discoteche, sale da ballo e altri tipi di locali. Lo stato di emergenza sarà prorogato presumibilmente fino al 31 gennaio.