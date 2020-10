29 ottobre – In Molise 116 positivi su 788 tamponi. Nuovo cluster nel carcere di Larino

Ieri erano stati 95 i positivi in tutto il Molise su 590 tamponi, oggi sono saliti a 116 a fronte di 788 tamponi. Peggiora dunque di giorno in giorno la situazione, anche e soprattutto perchè ci sono 5 nuovi ricoveri (di cui 1 in Terapia Intensiva) e il trasferimento di un paziente da Malattie infettive ad Intensiva.

I NUOVI POSITIVI E I NUOVI CLUSTER

Tanti i comuni in cui si registrano, anche oggi, nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Nell’ordine: 29 a Vinchiaturo, di cui 26 relativi al focolaio emerso nelle scorse ore all’interno della casa di riposo Samnium. Ci sono poi 17 positivi relativi alla casa circondariale di Larino (nel comune frentano c’è anche un altro caso di diversa origine), ed anche questo è un nuovo cluster. 14 casi poi a Campobasso e 12 a Riccia. 5 casi sono a Termoli, 4 a Bojano, 3 a Cerro al Volturno e Isernia. Poi 2 casi rispettivamente a Cantalupo nel Sannio, Carovilli, Casacalenda, Ferrazzano, Macchia d’Isernia, Ripalimosani.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 29 OTTOBRE

– 902 i casi attualmente positivi (404 nella provincia di Campobasso, 497 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 1614 sono i tamponi positivi (973 nella provincia di Campobasso, 618 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 58819 i tamponi eseguiti di cui 52980 negativi. 4229 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 24 ricoverati: 18 in Malattie Infettive (11 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 6 in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia)

– Sono 878 i pazienti in isolamento domiciliare (863) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (12) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 680 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (549 della provincia di Campobasso, 111 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 32 i pazienti deceduti con Coronavirus (20 della provincia di Campobasso, 10 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 874 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 286 Venafro)

– 993 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia i contagi sono stati 26.831 (nuovo record) su 201.452 tamponi, ed anche questo è un record. Ieri si erano registrati 1.840 casi in meno ovvero 24.991, a fronte di 198.952 tamponi analizzati. Oggi i decessi sono stati 217, contro i 205 di ieri. Crescono anche i pazienti della terapia intensiva (oggi +115) per un totale di 1.651. Totale di 15.964 per i ricoveri ordinari, +983 nelle ultime 24 ore.

Seguono aggiornamenti