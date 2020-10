28 ottobre – Ancora una vittima da Covid in Molise, è un 85enne. La conta dei morti sale a 32

Dopo i due decessi di ieri notte, nella giornata di oggi 28 ottobre si è spento un altro uomo molisano che aveva contratto il Covid-19. Si tratta di un uomo di 85 anni di Colle D’Anchise che, solo un giorno prima, era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Il decorso della malattia è stato evidentemente rapidissimo e in breve tempo l’uomo si è aggravato. Sale dunque a 32 il triste bilancio delle vittime molisane con coronavirus.

IN UNA SETTIMANA 6 VITTIME IN MOLISE – Ieri, sempre nel reparto di Infettive, erano deceduti due uomini: uno di 74 anni di Macchia d’Isernia e uno di 85 anni di Isernia. Pochi giorni prima altre tre vittime: un 83enne del capoluogo pentro e, prima ancora un uomo di 86 anni di Campomarino (24 ottobre) e un 61enne di Macchiagodena (22 ottobre). Dunque 6 vittime in appena una settimana.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia i contagi sono stati 24.991 (nuovo record) su 198.952 tamponi, ed anche questo è un record. Ieri si erano registrati 21.994 su 174mila e 400 tamponi circa. Oggi i decessi sono stati 205, contro i 221 di ieri. Crescono anche i pazienti della terapia intensiva (oggi +125) per un totale di 1.536. Totale di 14.981 per i ricoveri ordinari, +1.026 nelle ultime 24 ore.

