27 ottobre – In Molise 21 positivi su 470 tamponi. 3 nuovi ricoveri, decessi saliti a 31

Oggi in Molise si registrano 21 nuovi positivi a fronte di 470 tamponi processati dall’Asrem, mentre ieri c’erano stati 66 contagi su 671 test. Ci sono anche 3 nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive e 10 guariti. Nella notte tra ieri e oggi c’erano stati due nuovi decessi. Due uomini della provincia pentra di 74 e 87 anni.

I NUOVI CONTAGI

Le persone risultate positive nelle ultime 24 ore al Sars-Cov-2 sono residenti a Isernia (3), Campobasso (3), Colletorto (2), Guglionesi (2), Bojano (2), Ielsi (2). E poi ancora si registra un caso ciascuno nei comuni di Cantalupo, Cerro al Volturno, Montagano, Palata, Riccia, Sant’Agapito e Termoli. Da rilevare come a Ielsi e Montagano finora non c’erano casi positivi.

I RICOVERI

I ricoveri ammontano a 23 unità: 19 sono in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva. Oggi sono stati ricoverati in Infettive tre nuovi pazienti: uno di Cercemaggiore, uno di Colle D’Anchise e uno di Cantalupo nel Sannio.

I GUARITI

Da registrare dieci nuove guarigioni che portano il totale, dall’inizio dell’epidemia, a 663 (a fronte di 1405 persone che hanno contratto l’infezione). Le persone guarite sono in tre casi di Bojano, in due di Campobasso e Venafro. Infine c’è un guarito ciascuno nei centri di Termoli, Agnone e Colle D’Anchise.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 27 OTTOBRE

– 711 i casi attualmente positivi (298 nella provincia di Campobasso, 412 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 1405 sono i tamponi positivi (861 nella provincia di Campobasso, 521 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 57441 i tamponi eseguiti di cui 52378 negativi. 3664 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 23 ricoverati: 19 in Malattie Infettive (12 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 4 in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia)

– Sono 688 i pazienti in isolamento domiciliare (674) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (11) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 663 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (544 della provincia di Campobasso, 99 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 31 i pazienti deceduti con Coronavirus (19 della provincia di Campobasso, 10 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 874 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 286 Venafro)

– 780 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 127 – CASTELPETROSO 95 – CAMPOBASSO 59 – BOJANO 41 – VENAFRO 35 – COLLETORTO 32 – TERMOLI 30 – PESCHE 18 – MACCHIA D’ISERNIA 17 – ORATINO 15 – MONTENERO DI BISACCIA 14 – FORLI’ DEL SANNIO 14 – TORO 12 – SAN MARTINO IN PENSILIS 12 – MONTERODUNI 10 – SESTO CAMPANO 10 – SANT’AGAPITO 10 – RICCIA 10 – GUGLIONESI 9 – CERRO AL VOLTURNO 9 – PETTORANELLO 8 – MONTAQUILA 6 – COLLI AL VOLTURNO 6 – AGNONE 5 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 – CANTALUPO NEL SANNIO 5 – COLLE D’ANCHISE 4 – MACCHIAGODENA 4 – FERRAZZANO 4 – CARPINONE 4 -CASALCIPRANO 4 –PETACCIATO 4 – PORTOCANNONE 4 –FORNELLI 4 – GAMBATESA 3 –BARANELLO 3 – CASACALENDA 3– POGGIO SANNITA 3 – MIRABELLO 3 – VINCHIATURO 3 – SANT’ELIA A PIANISI 3 – CAROVILLI 3 –ROCCAMANDOLFI 2 – BONEFRO 2 – FROSOLONE 2 – RIONERO SANNITICO 2 – PALATA 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – LARINO 2 – ROCCASICURA 2 – SALCITO 2 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 2 – RIPALIMOSANI 2 –BUSSO 2 – JELSI 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 –MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– CONCA CASALE 1 – CAMPOMARINO 1 – LONGANO 1 – CHIAUCI 1 – MIRANDA 1 – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1 – SAN POLO MATESE 1 – SCAPOLI 1 – CASTROPIGNANO 1 – CERCEMAGGIORE 1 – CAMPOCHIARO 1 – LUCITO 1 –CASTELMAURO 1 – CASTELPIZZUTO 1 – MONTAGANO 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia i contagi sono nuovamente schizzati in alto e sono stati ben 21.994 (nuovo record) su 174mila 400 tamponi circa. Ieri si erano registrati 17.012 nuovi casi su 124.686 tamponi. Oggi i decessi sono stati addirittura 221, contro i 141 di ieri. Crescono anche i pazienti della terapia intensiva (oggi balzati a +127) per un totale di 1.411. Totale di 13.955 per i ricoveri ordinari, +958 nelle ultime 24 ore.