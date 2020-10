Mai come oggi in Molise. 101 positivi su 549 tamponi: significa che è emersa una positività ogni 5,4 test effettuati. Contagi in 29 comuni molisani ma a trainare è soprattutto Bojano dove è emerso un focolaio che riguarda la popolazione scolastica. Oggi i casi accertati sono 26.

I NUOVI POSITIVI

Come detto, sono +26 i casi nel centro matesino di Bojano. 19 casi anche ad Isernia, la città che guida la classifica molisana.

Ma ci sono anche 17 nuovi casi nel capoluogo e di questi 10 provengono dal cluster di una casa alloggio di Oratino e poi ce ne sono altri 7 di altra provenienza. Ancora, 7 casi a Castelpetroso, 6 a Oratino (2 del cluster casa-alloggio più altri 4 di diversa origine). 2 casi ciascuno a Colle d’Anchise e Termoli. Poi 1 caso nei comuni di Busso, Campochiaro, Campomarino, Carpinone, Casalciprano, Colletorto, Ferrazzano, Fornelli, Guglionesi, Lucito, Mirabello, Montaquila, Petacciato, Riccia, Ripalimosani, Roccamandolfi, Salcito, Santa Croce di Magliano, Sant’Elia a Pianisi, Sesto Campano, Venafro e Vinchiaturo.

RICOVERI E GUARITI

Purtroppo oggi si deve registrare anche il trasferimento di un paziente di Isernia dal reparto di Malattie Infettive a quello della Terapia Intensiva, dove ora i ricoveri sono 3. 19 invece quelli ordinari.

La buona notizia odierna è che si registrano 11 persone guarite dall’infezione del Sars-Cov-2. Tre sono di Termoli. Una guarigione ciascuno nei comuni di Civitanova del Sannio, Portocannone, Campomarino, Casacalenda, Larino, Venafro, Bojano e Ferrazzano.

IL BILANCIO SETTIMANALE

Questo il trend settimanale (19-25 ottobre) dei casi positivi: lunedì i nuovi casi sono stati 26, martedì 21, mercoledì 28, giovedì sono raddoppiati rispetto al giorno precedente diventando 56, poi 66 venerdì, sabato 27, domenica 101. Il totale è di 325 e la media è di 46,4 nuovi contagi al giorno. La media la settimana precedente era di 35,5 contagi al giorno, quella prima ancora era di poco inferiore a 10 contagi giornalieri.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 25 OTTOBRE

– 647 i casi attualmente positivi (264 nella provincia di Campobasso, 382 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 1319 sono i tamponi positivi (815 nella provincia di Campobasso, 481 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 56300 i tamponi eseguiti di cui 51336 negativi. 3651 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 22 ricoverati: 19 in Malattie Infettive (10 della provincia di Campobasso, 8 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 3 in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 2 della provincia di Isernia)

– Sono 625 i pazienti in isolamento domiciliare (614) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (7) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (4)

– 644 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (532 della provincia di Campobasso, 92 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 28 i pazienti deceduti con Coronavirus (19 della provincia di Campobasso, 7 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 874 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 286 Venafro)

– 782 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 121 – CASTELPETROSO 90 – CAMPOBASSO 64– VENAFRO 36 –TERMOLI 31 – BOJANO 48 – PESCHE 16 – MONTENERO DI BISACCIA 15 – ORATINO 15–MACCHIA D’ISERNIA 14 – TORO 14 – FORLI’ DEL SANNIO 13 –SAN MARTINO IN PENSILIS 12 – COLLETORTO 12 –SANT’AGAPITO 9 – RICCIA 9–SESTO CAMPANO 9 –PETTORANELLO 8 – MONTERODUNI 7 – CERRO AL VOLTURNO 7 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 –MACCHIAGODENA 5 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 5 – COLLE D’ANCHISE 5 – MONTAQUILA 5 –GUGLIONESI 5 – COLLI AL VOLTURNO 4 –CASALCIPRANO 4 – PETACCIATO 4–PORTOCANNONE 4 –FORNELLI 4 – GAMBATESA 3 –BARANELLO 3 – CASACALENDA 3– POGGIO SANNITA 3 –ROCCAMANDOLFI 3– VINCHIATURO 3 – SANT’ELIA A PIANISI 3 – CARPINONE 3 –AGNONE 3 – FERRAZZANO 3 –CANTALUPO NEL SANNIO 3 – BONEFRO 2 – FROSOLONE 2 – RIONERO SANNITICO 2 – CAROVILLI 2–DURONIA 2 –MIRABELLO 2 – POZZILLI 2 –LARINO 2 – RIPALIMOSANI 2 –BUSSO 2 –CAMPOMARINO 2 –SESSANO DEL MOLISE 1 –PALATA 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1–CONCA CASALE 1 –LONGANO 1 – CHIAUCI 1 –MIRANDA 1 –ROCCASICURA 1 – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1 – SAN POLO MATESE 1 –SCAPOLI 1 – CASTROPIGNANO 1 – CERCEMAGGIORE 1 – CAMPOCHIARO 1 – LUCITO 1 – SALCITO 1

I DATI NAZIONALI

Superata per la prima volta la soglia dei 20mila casi nel nostro Paese. Oggi sono stati registrati 21.273 nuovi casi, nuovo record, su 161.880 tamponi eseguiti mentre ieri erano state certificate 19.644 infezioni con 177.669 tamponi. Oggi i decessi sono stati 128, contro i 151 di ieri. Crescono anche i pazienti della terapia intensiva (oggi +80) per un totale di 1.208. Totale di 12.006 per i ricoveri ordinari, +719 nelle ultime 24 ore (ieri 738 in più).