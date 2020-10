Altro bollettino preoccupante quello che l’Asrem ha diffuso oggi, 23 ottobre. Su 698 tamponi processati sono emerse infatti 66 positività. Negativo anche il quadro dei ricoveri: altre 6 persone in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Le persone ospedalizzate con Covid-19 sono ora 18. Nel bollettino odierno, come già scritto, è registrato anche il decesso di un 61enne di Macchiagodena, morto ieri sera. La buona notizia sono i 33 guariti.

I NUOVI CONTAGI

Sono quindi 66 i nuovi contagiati dal coronavirus nella nostra regione, in una mappa del contagio che si infittisce sempre di più. La località che fa registrare il maggior numero di positivi è Campobasso con 9 casi. Seguono Termoli e Isernia, entrambi con 7. Poi Castelpetroso, dove i contagi non si fermano (oggi +6).

Quindi 4 casi a Venafro, altrettanti a Pettoranello. Poi 3 contagi a Guglionesi e altri 3 a Casacalenda, due località dove il virus in questa seconda fase non era ancora arrivato. A Guglionesi i 3 casi rilevati sarebbero appartenenti allo stesso nucleo familiare, ma altre persone sono state sottoposte al tampone. Sono 3 anche i nuovi positivi a Santa Croce di Magliano. Inoltre 2 positivi a Colli al Volturno e 2 a Macchia d’Isernia.

Poi tantissimi paesi con un solo nuovo caso: Bonefro, Cantalupo del Sannio, Carovilli, Casalciprano, Castropignano, Cercemaggiore, Colletorto, Forlì del Sannio, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Oratino, Pesche, Portocannone, San Martino in Pensilis, Toro e Vinchiaturo.

I RICOVERI

Ci sono altri 6 ricoveri in Malattie Infettive da registrare oggi: si tratta di pazienti che arrivano in 2 casi da Termoli, 1 da Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, Isernia e Venafro. Purtroppo invece dal reparto di Malattie Infettive sono stati trasferiti in Terapia Intensiva due pazienti le cui condizioni si sono aggravate. Si tratta di un paziente di Castelpetroso, 63 anni, e di uno di Termoli.

Un paziente di Duronia invece ha lasciato l’ospedale Cardarelli.

I GUARITI

Molto nutrito oggi il numero dei guariti dalla Covid-19. Si tratta di 8 persone di Campobasso, 3 di Campomarino, 2 di Termoli, 2 di Toro, 2 di Bojano. Poi uno ciascuno di Castelpetroso, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Fornelli, Gambatesa, Isernia, Montaquila, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Palata, Poggio Sannita, Santa Maria del Molise, Sant’Agapito, Sessano del Molise e Venafro.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 23 OTTOBRE

– 532 i casi attualmente positivi (199 nella provincia di Campobasso, 332 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 1192 sono i tamponi positivi (740 nella provincia di Campobasso, 429 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 55250 i tamponi eseguiti di cui 50435 negativi. 3630 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 18 ricoverati: 16 in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 2 in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia)

– Sono 514 i pazienti in isolamento domiciliare (497) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (7) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (10)

– 633 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (523 della provincia di Campobasso, 90 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 27 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 7 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 869 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 281 Venafro)

– 649 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 96 – CASTELPETROSO 76 – CAMPOBASSO 45 – VENAFRO 35 – TERMOLI 32 – BOJANO 21 – PESCHE 16 – TORO 14 – FORLI’ DEL SANNIO 13 – MONTENERO DI BISACCIA 13 – SAN MARTINO IN PENSILIS 12 – COLLETORTO 11 – MACCHIA D’ISERNIA 11 – PETTORANELLO 8 – SANT’AGAPITO 8 – RICCIA 8 – SESTO CAMPANO 8 – ORATINO 8 – MONTERODUNI 7 – CERRO AL VOLTURNO 7 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 – PORTOCANNONE 5 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 4 – MONTAQUILA 4 – MACCHIAGODENA 4– CASACALENDA 4 – GUGLIONESI 3 – PETACCIATO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – GAMBATESA 3 – FORNELLI 3 – BARANELLO 3 – LARINO 3 – POGGIO SANNITA 3 – CASALCIPRANO 3 – CARPINONE 3 –AGNONE 3 – FERRAZZANO 3 – COLLI AL VOLTURNO 3 – CANTALUPO NEL SANNIO 3 – BONEFRO 2 – FROSOLONE 2 – RIONERO SANNITICO 2 – CAROVILLI 2 – ROCCAMANDOLFI 2 – VINCHIATURO 2 – SANT’ELIA A PIANISI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 –CAMPOMARINO 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1– PALATA 1 – GUGLIONESI 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1–CONCA CASALE 1 – BUSSO 1 –LONGANO 1 – CHIAUCI 1 – MIRABELLO 1 – MIRANDA 1 –RIPALIMOSANI 1 – ROCCASICURA 1 – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1 – SAN POLO MATESE 1 –SCAPOLI 1 – CASTROPIGNANO 1 – CERCEMAGGIORE 1

I DATI NAZIONALI

Altro sensibile aumento di casi su base nazionale, secondo quanto riportato dal bollettino giornaliero del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 19.143 i casi di coronavirus registrati (ieri 16.079) con il record di tamponi processati in 24 ore: 182.032 (ieri erano 170.392.) Per fortuna scende il numero delle vittime: oggi 91 (giovedì 136).

Crescono ancora i ricoveri che oggi sono 855 in più (ieri 637) e in totale arrivano a 10.549. Sono in totale 1.049 le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva (+57 oggi mentre ieri era +66).