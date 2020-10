Sono 56 in più nelle ultime 24 ore le persone risultate positive al Sars-Cov-2 in Molise. Un aumento (ieri erano 28, esattamente la metà ma i tamponi erano stati 107 in più rispetto a quelli odierni) che va di pari passo con l’aumento sostanzioso che si registra in tutt’Italia, dove oggi i contagi hanno superato le 16mila unità.

I NUOVI CONTAGI

I nuovi positivi sono disseminati in 25 diversi paesi molisani. Il numero maggiore di contagi a Isernia (8 casi), seguita da Venafro e Campobasso con 5 casi ciascuno, poi con 4 casi ci sono Castelpetroso, Termoli, Cerro al Volturno e Riccia. 3 casi rispettivamente a Forlì del Sannio e Macchia d’Isernia. Infine 1 caso nei comuni di Baranello, Bojano, Fornelli, Mirabello, Miranda, Montaquila, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Oratino, Pesche, Ripalimosani, Roccasicura, San Giacomo degli Schiavoni, San Polo Matese, Santa Croce di Magliano e Scapoli. Nella mappa dei comuni con contagio dunque ne entrano diversi che finora non avevano casi come per esempio Scapoli, San Polo Matese, Montaquila, Miranda, Roccasicura.

RICOVERI E DIMISSIONI DA MALATTIE INFETTIVE

Ci sono due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli: si tratta di un cittadino di Campomarino e di uno di Campobasso. Contestualmente sono stati dimessi due pazienti, uno di Oratino e uno di Bojano. Dunque la situazione ospedaliera è questa: 13 ricoveri in Malattie Infettive (di cui 8 della provincia di Campobasso e 5 di quella di Isernia) e un solo posto letto occupato in Terapia Intensiva.

I GUARITI

La buona notizia è che si sono dodici persone guarite dall’infezione nelle ultime ore. Due rispettivamente a Larino, Venafro, Campobasso, Isernia. E ancora una ciascuno nei comuni di Campomarino, Bojano, Ripabottoni e Santa Croce di Magliano.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 22 OTTOBRE

– 501 i casi attualmente positivi (190 nella provincia di Campobasso, 311 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 1126 sono i tamponi positivi (707nella provincia di Campobasso, 397 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 54552 i tamponi eseguiti di cui 49821 negativi. 3612 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 14 ricoverati: 13 in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 1 in Terapia Intensiva (della provincia di Isernia)

– Sono 487 i pazienti in isolamento domiciliare (468) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (7) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (12)

– 599 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (499 della provincia di Campobasso, 80 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 869 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 281 Venafro)

– 649 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 88 – CASTELPETROSO 71 – CAMPOBASSO 38 – VENAFRO 30 – TERMOLI 25 – BOJANO 21 – PESCHE 15 – FORLI’ DEL SANNIO 12 – TORO 12 – MONTENERO DI BISACCIA 12 – SAN MARTINO IN PENSILIS 11 – COLLETORTO 10 – MACCHIA D’ISERNIA 9 – SANT’AGAPITO 8 – RICCIA 8 – SESTO CAMPANO 8 –ORATINO 7 – MONTERODUNI 7 – CERRO AL VOLTURNO 7 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 – PORTOCANNONE 4 – PETTORANELLO 4 – MACCHIAGODENA 4– PETACCIATO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – GAMBATESA 3 – FORNELLI 3 – BARANELLO 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – MONTAQUILA 3 – AGNONE 3 – FERRAZZANO 3 – CANTALUPO NEL SANNIO 2 – FROSOLONE 2– RIONERO SANNITICO 2 – ROCCAMANDOLFI 2 – CASALCIPRANO 2 – SANT’ELIA A PIANISI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – LARINO 2 –CAMPOMARINO 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – PALATA 1 – GUGLIONESI 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– VINCHIATURO 1 – BONEFRO 1 – CAROVILLI 1 – CONCA CASALE 1 – BUSSO 1 – COLLI AL VOLTURNO 1 – LONGANO 1 – CHIAUCI 1 – MIRABELLO 1 – MIRANDA 1 – MONTAQUILA 1 – RIPALIMOSANI 1 – ROCCASICURA 1 – SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 1 – SAN POLO MATESE 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SCAPOLI 1

I DATI NAZIONALI

Peggiorano sensibilmente i dati nazionali sull’epidemia. Oggi in Italia i nuovi contagi sono saliti a 16.079, ieri 15.199. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati però circa 7 mila meno di ieri, 170.392vs 177.848. I morti delle ultime 24 ore sono stati 136 (ieri erano stati 127). I ricoveri sono aumentati di 637 unità, di cui +66 in Terapia Intensiva. Le regioni più colpite Lombardia, Piemonte e Campania.