Un numero di positivi pari a 28 nel bollettino quotidiano dell’Asrem per l’epidemia da coronavirus in Molise, a fronte di 684 tamponi processati. Nella giornata odierna si registrano anche 5 nuovi ricoveri e una dimissione dall’ospedale Cardarelli. Tre i guariti.

Il dato di ieri, 20 ottobre, era invece di 21 nuovi positivi al coronavirus su 764 tamponi.

I NUOVI CONTAGI

Come detto ci sono 28 nuovi contagi in Molise e a preoccupare c’è il dato dei 9 nuovi positivi a Colletorto da cluster noto. Si tratta del focolaio individuato domenica scorsa con la positività di un alunno della scuola Secondaria di Primo grado.

Ancora 3 casi sono stati rilevati a Termoli, 3 a Riccia e 2 a Campobasso. C’è invece un nuovo caso in ognuno di questi Comuni: Baranello (rientro da fuori regione), Bojano, Casalciprano, Castelpetroso (che arriva a 67 casi ma sembra rallentare nella diffusione del contagio), Chiauci, Isernia, Pesche, Petacciato, San Martino in Pensilis, Toro e Venafro.

AUMENTANO I RICOVERI

In sensibile aumento il numero delle persone ricoverate. A fronte delle dimissioni da Malattie Infettive di un paziente di Isernia, ci sono però altri cinque ricoverati nello stesso reparto. Si tratta di pazienti di Casalciprano, Bojano, Chiauci, Castelpetroso e Venafro.

Tre soltanto i guariti odierni: sono persone di San Giacomo degli Schiavoni, Guardialfiera e Larino.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 21 OTTOBRE

– 456 i casi attualmente positivi (176 nella provincia di Campobasso, 280 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 1069 sono i tamponi positivi (685 nella provincia di Campobasso, 362 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 53975 i tamponi eseguiti di cui 49309 negativi. 3603 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 13 ricoverati: 12 in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 1 in Terapia Intensiva (della provincia di Isernia)

– Sono 443 i pazienti in isolamento domiciliare (423) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (7) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (13)

– 587 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (491 della provincia di Campobasso, 76 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 869 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (336 Bojano, 252 Larino e 281 Venafro)

– 612 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 82 – CASTELPETROSO 67 – CAMPOBASSO 35 – VENAFRO 27 – BOJANO 21 – TERMOLI 21 – PESCHE 14 – TORO 12 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – SAN MARTINO IN PENSILIS 11 – COLLETORTO 10 – FORLI’ DEL SANNIO 9 – SANT’AGAPITO 8 – SESTO CAMPANO 8 – MACCHIA D’ISERNIA 6 – ORATINO 6 – MONTERODUNI 6 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 – LARINO 4 – RICCIA 4 – PORTOCANNONE 4 – PETTORANELLO 4 – MACCHIAGODENA 4 – CERRO AL VOLTURNO 3 – CAMPOMARINO 3 – PETACCIATO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – GAMBATESA 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – MONTAQUILA 3 – AGNONE 3 – FERRAZZANO 3 – CANTALUPO NEL SANNIO 2 – FROSOLONE 2 – FORNELLI 2 – BARANELLO 2 – RIONERO SANNITICO 2 – ROCCAMANDOLFI 2 – CASALCIPRANO 2 – SANT’ELIA A PIANISI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – PALATA 1 – GUGLIONESI 1 – RIPABOTTONI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– VINCHIATURO 1 – BONEFRO 1 – CAROVILLI 1 – CONCA CASALE 1 – BUSSO 1 – COLLI AL VOLTURNO 1 – LONGANO 1 – CHIAUCI 1

I DATI NAZIONALI

Ancora in aumento contagi e vittime sul territorio nazionale secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi da Coronavirus in Italia riscontrati oggi sono stati 15.199 casi, in forte aumento rispetto a ieri, quando erano stati 10.874. Sale anche il numero delle vittime: 127 oggi, mentre ieri erano 89. Record di tamponi effettuati in un giorno: 177.848. Oggi i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369, mentre ieri 2.046.

Purtroppo non si arresta l’ascesa dei ricoveri in terapia intensiva: 56 in più nelle ultime 24 ore (ma ieri erano stati 73), per un totale di 926 pazienti. In ospedale con sintomi 603 persone più di ieri (martedì erano stati 778).