È di 21 nuovi positivi al coronavirus su 764 tamponi effettuati il bilancio di oggi, 20 ottobre, dell’epidemia Covid-19 in Molise secondo il bollettino dell’Asrem. La giornata di oggi fa registrare ben 13 guariti e 4 dimessi ma anche una cattiva notizia. C’è un ricovero in Terapia Intensiva, oltre a un nuovo paziente in Malattie Infettive. Ieri c’erano stati 26 contagi su 719 tamponi.

LA MAPPA DEI NUOVI CONTAGI

Nel dettaglio, i 21 positivi sono suddivisi 11 per la provincia di Campobasso e 10 per quella di Isernia. Si registrano 4 casi a Campobasso (cluster noto), 4 a Isernia (cluster noto), 3 a Toro (cluster noto), 3 a Castelpetroso (cluster noto), 1 ciascuno a Bojano, Casalciprano, Ferrazzano, Forlì del Sannio, Macchia d’Isernia, Pettoranello e Riccia.

UN PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA

La notizia più preoccupante della giornata è il trasferimento nel reparto di Terapia Intensiva di un paziente della provincia di Isernia. In ospedale rispetto a ieri anche un nuovo paziente da Termoli nel reparto di Malattie Infettive. La Terapia Intensiva dell’ospedale campobassano era vuota di pazienti con la Covid-19 dallo scorso 29 settembre.

Escono invece dall’ospedale Cardarelli perché dimessi due pazienti di Termoli e due di Castelpetroso.

I GUARITI

Ben 13 i guariti dichiarati oggi: sono 3 di Campomarino, 2 di Termoli, 1 di San Giacomo degli Schiavoni, 1 di Larino, 1 di Portocannone, 1 di Tavenna, 1 di San Martino in Pensilis, 1 di Guglionesi e 1 di Montenero di Bisaccia, oltre a 1 di Napoli che era stato trovato positivo in Molise. Il numero degli attualmente positivi è adesso di 432.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 20 OTTOBRE

– 432 i casi attualmente positivi (156 nella provincia di Campobasso, 276 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 1042 sono i tamponi positivi (662 nella provincia di Campobasso, 358 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 53291 i tamponi eseguiti di cui 48665 negativi. 3591 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 10 ricoverati: 9 in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 1 in Terapia Intensiva (della provincia di Isernia)

– Sono 422 i pazienti in isolamento domiciliare (400) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (7) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (15)

– 584 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (488 della provincia di Campobasso, 76 di quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 837 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (333 Bojano, 252 Larino e 252 Venafro)

– 620 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 81 – CASTELPETROSO 66 – CAMPOBASSO 33 – VENAFRO 26 – BOJANO 20 – TERMOLI 18 – PESCHE 13 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – TORO 11 – SAN MARTINO IN PENSILIS 10 – FORLI’ DEL SANNIO 9 – SANT’AGAPITO 8 – SESTO CAMPANO 8 – MACCHIA D’ISERNIA 6 – ORATINO 6 – MONTERODUNI 6 – LARINO 5 – SANTA MARIA DEL MOLISE 5 – PORTOCANNONE 4 – PETTORANELLO 4 – MACCHIAGODENA 4 – CERRO AL VOLTURNO 3 – CAMPOMARINO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – GAMBATESA 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – MONTAQUILA 3 – AGNONE 3 – FERRAZZANO 3– CANTALUPO NEL SANNIO 2 – PETACCIATO 2 – FROSOLONE 2 – FORNELLI 2 – RIONERO SANNITICO 2 – ROCCAMANDOLFI 2 – SANT’ELIA A PIANISI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – GUGLIONESI 1 – BARANELLO 1 – RIPABOTTONI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– VINCHIATURO 1 – BONEFRO 1 – CAROVILLI 1 – CONCA CASALE 1 – BUSSO 1 – COLLETORTO 1 – COLLI AL VOLTURNO 1 – LONGANO 1 – CASALCIPRANO 1 – RICCIA 1

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute indica che sono 10.874 i casi positivi riscontrati oggi con 144.737 tamponi. Un dato in leggero aumento rispetto ieri quando c’erano stati 9.338 casi ma con soli 98.862 tamponi.

In crescita il numero delle vittime che tocca quota 89 (ieri erano state 73), per un totale di 36.705. Sale anche il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870, mentre i ricoveri con sintomi fanno registrare un +778 e arrivano a 8.454.

Infine in salita anche i guariti/dimessi che oggi sono 1.498 e arrivano a 255.005.