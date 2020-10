Purtroppo la giornata di venerdì 2 ottobre fa segnare la 25esima vittima con coronavirus in Molise. Si tratta di uno degli anziani della Casa di riposo ‘Villa Adriatica’ di Portocannone che era ricoverato al Cardarelli. L’uomo aveva 83 anni ed era originario di Guglionesi.

Si tratta della seconda vittima del cluster ‘Villa Adriatica’ di Portocannone, dove due settimane fa si sono registrate decine di casi che hanno portato al ricovero di alcuni anziani. Il 26 settembre scorso era deceduto un 85enne di Campomarino, il primo contagio registrato nella casa di riposo.

L’anziano deceduto si chiamava Costanzo Macarlino. I funerali sono stati già fissati e si terranno a Guglionesi sabato 3 ottobre.

In compenso dopo diversi giorni la nostra regione non fa segnare nuovi contagi: 0 positivi su un totale di 445 tamponi. Viceversa c’è un nuovo ricovero da Isernia e 2 dimissioni dal reparto di Malattie infettive. Restano 3 le persone ospedalizzate al Cardarelli per la malattia del Covid-19.

Inoltre si registrano 7 guariti. Nello specifico 3 persone da Campobasso, 2 da Ferrazzano, 1 da Termoli e 1 da Montaquila.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 2 OTTOBRE

– 136 i casi attualmente positivi (104 nella provincia di Campobasso, 22 in quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 660 sono i tamponi positivi (542 nella provincia di Campobasso, 96 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 42882 i tamponi eseguiti di cui 40723 negativi. 1494 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 3 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 134 i pazienti in isolamento domiciliare (108) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (8) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 499 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (412 della provincia di Campobasso, 69 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 25 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 246 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 33 – TERMOLI 12 – CAMPOMARINO 10 – VENAFRO 8 – PORTOCANNONE 8 – LARINO 8 – FERRAZZANO 5 – SAN MARTINO IN P. 5 – BOJANO 4 – SANT’AGAPITO 3 – TORO 3 – GUGLIONESI 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – COLLE D’ANCHISE 2 – ISERNIA 2– ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – BOJANO 1 – CAMPODIPIETRA 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 – GAMBATESA 1 – RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTAQUILA 1

A livello nazionale nuovo record di tamponi e casi positivi che ricalcano quelli di ieri. A fronte di 120.301 test molecolari (ieri 118mila) sono 2499 i nuovi casi di coronavirus (ieri 2548) secondo quanto riporta il ministero della Salute nel bollettino sull’emergenza Covid-19.

Aumentano di 3 unità i ricoveri in Terapia intensiva che sono ora 294 totali. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 23 (ieri 24), mentre i guariti sono stati 1.126 a fronte dei 1.1140 del giorno precedente.