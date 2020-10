19 ottobre – In Molise 26 positivi su 719 tamponi. Ancora molti casi in provincia di Isernia

Sono 26 i nuovi contagi appurati oggi dall’Asrem a fronte di 719 test. E continuano a riscontrarsi nuovi contagi soprattutto nella provincia di Isernia, che oggi conta 265 persone attualmente positive rispetto sulle 432 totali. I nuovi casi sono tutti asintomatici o paucisintomatici e infatti rimane inalterata la situazione dei ricoveri (che dunque restano 12 in Malattie Infettive). Oggi ci sono anche due guariti, uno a Campobasso e uno a Colle D’Anchise.

I nuovi contagi odierni sono 7 a Castelpetroso, 5 a Isernia, 3 a Macchia d’Isernia, 2 ad Agnone, 2 a Pesche. E ancora uno rispettivamente a Longano, Pettoranello, Sant’Agapito e Venafro. Sin qui la sola provincia pentra. Poi ci sono, per quanto riguarda la provincia di Campobasso, 1 caso a Montenero di Bisaccia, 1 a Toro e 1 a Portocannone.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 19 OTTOBRE

– 423 i casi attualmente positivi (157 nella provincia di Campobasso, 265 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 1020 sono i tamponi positivi (651 nella provincia di Campobasso, 347 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 52527 i tamponi eseguiti di cui 48451 negativi. 3062 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 12 ricoverati: 12 in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 407 i pazienti in isolamento domiciliare (383) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (6) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 571 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (476 della provincia di Campobasso, 76 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 837 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (333 Bojano, 252 Larino e 252 Venafro)

– 571 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 73 – CASTELPETROSO 60 – CAMPOBASSO 30 – VENAFRO 26 – BOJANO 16 – TERMOLI 18 – MONTENERO DI BISACCIA 12 – PESCHE 12 – LARINO 9 – TORO 9 – SESTO CAMPANO 8 – MACCHIA D’ISERNIA 7 – ORATINO 6 – FORLI’ DEL SANNIO 6 – MONTERODUNI 6 – SANT’AGAPITO 6 – CAMPOMARINO 6 – SAN MARTINO IN PENSILIS 5 – PORTOCANNONE 5 – MACCHIAGODENA 4 – CERRO AL VOLTURNO 4 – COLLE D’ANCHISE 3 – GAMBATESA 3 – FERRAZZANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – SANTA MARIA DEL MOLISE 3 – CARPINONE 3 – MONTAQUILA 3 – PETTORANELLO 3 – CANTALUPO NEL SANNIO 2 – PETACCIATO 2 – FROSOLONE 2 – GUGLIONESI 2 – FORNELLI 2 – RIONERO SANNITICO 2 – ROCCAMANDOLFI 2 – SANT’ELIA A PIANISI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SANT’AGAPITO 2 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 – RIPABOTTONI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– VINCHIATURO 1 – BONEFRO 1 – CAROVILLI 1 – CONCA CASALE 1 – BUSSO 1 – COLLETORTO 1 – COLLI AL VOLTURNO 1 – TORO 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia i nuovi contagi sono scesi a 9.338, ieri 11.705. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati però quasi 50mila meno di ieri, 98.862 vs 146.541. I morti delle ultime 24 ore sono stati 73 (ieri erano stati 69). I ricoveri sono aumentati di 545 unità, di cui +47 in Terapia Intensiva.