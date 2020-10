In Molise per la prima volta processati in un solo giorno oltre mille tamponi (1007 per la precisione): ciò che è emerso è la positività al Sars-Cov-2 di altre 28 persone, dopo la cifra record di 65 toccata ieri. A destare preoccupazione è soprattutto il dato dei ricoveri: per fortuna nessuno è in Terapia Intensiva ma oggi quattro molisani sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. 3 sono di Termoli e 1 di Castelpetroso. A fronte di questi nuovi ricoveri c’è da segnalare però anche una dimissione dallo stesso reparto: si tratta di un paziente di Toro. I casi attualmente positivi sono dunque 361 (di cui 219 in provincia di Isernia).

I NUOVI CASI IN MOLISE

I nuovi contagi sono così distribuiti sul territorio regionale. 9 sono a Isernia, dove il cluster continua ad espandersi, così come a Castelpetroso dove oggi si registrano altri 4 casi. C’è poi un mini-boom di casi a Termoli: sono 6 e l’Asrem precisa che è nota l’origine del contagio. Ancora, 2 casi si registrano rispettivamente a Venafro e Monteroduni. 1 caso ciascuno a Campobasso, Cantalupo, Frosolone, Macchia d’Isernia e Santa Maria del Molise.

LA SITUAZIONE RICOVERI e GUARITI

Sono ben 4 i nuovi ricoverati: 3 sono di Termoli e 1 di Castelpetroso. C’è però una dimissione dal reparto: si tratta di un paziente di Toro. I ricoveri complessivamente dunque balzano a +3, passando dai 9 di ieri ai 12 di oggi. Da registrare infine un guarito, una persona del capoluogo.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 17 OTTOBRE

– 361 i casi attualmente positivi (140 nella provincia di Campobasso, 219 in quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 956 sono i tamponi positivi (632 nella provincia di Campobasso, 301 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

– 51313 i tamponi eseguiti di cui 47301 negativi. 3054 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 12 ricoverati: 12 in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 325 i pazienti in isolamento domiciliare (301) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (6) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 569 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (474 della provincia di Campobasso, 76 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 837 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (333 Bojano, 252 Larino e 252 Venafro)

– 571 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 64 – CASTELPETROSO 41 – CAMPOBASSO 28 – VENAFRO 24 – BOJANO 16 – TERMOLI 16 – PESCHE 9 – LARINO 8 – TORO 8 – SESTO CAMPANO 8 – FORLI’ DEL SANNIO 6 – MONTERODUNI 6 – CAMPOMARINO 6 – MONTENERO DI BISACCIA 6 – SAN MARTINO IN PENSILIS 5 – SANT’AGAPITO 5 – PORTOCANNONE 4 – COLLE D’ANCHISE 4 – ORATINO 4 – MACCHIA D’ISERNIA 4 – MACCHIAGODENA 4 – CERRO AL VOLTURNO 3 – GAMBATESA 3 – FERRAZZANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – SANTA MARIA DEL MOLISE 3 – CARPINONE 3 – MONTAQUILA 3 – CANTALUPO NEL SANNIO 2 – PETACCIATO 2 – FROSOLONE 2 – GUGLIONESI 2 – FORNELLI 2 – RIONERO SANNITICO 2 – ROCCAMANDOLFI 2 – SANT’ELIA A PIANISI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 – RIPABOTTONI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– VINCHIATURO 1 – BONEFRO 1 – CAROVILLI 1 – CONCA CASALE 1 – SANT’AGAPITO 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si è registrato il quarto record consecutivo di nuovi contagi: sono stati riscontrati 10.925 positivi (10.010 ieri). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati quasi 166mila (oltre 15mila in più rispetto a ieri). I morti delle ultime 24 ore sono stati 47 (ieri erano stati 55). I ricoveri sono aumentati di 439 unità, di cui +67 (ieri +52) in Terapia Intensiva. Le regioni con più casi la Lombardia, la Campania e il Lazio.