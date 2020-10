14 ottobre – In Molise 30 positivi ma i tamponi sono 904. Cresce il focolaio al Cardarelli

30 i nuovi casi di contagio dal Sars-Cov-2 appurati dall’azienda sanitaria molisana oggi 14 ottobre, a fronte di ben 904 tamponi, numero mai così alto finora. Si registrano oggi due dimissioni dall’ospedale e un nuovo ricovero, e dunque i posti letto occupati in Malattie Infettive scendono a 7.

Ma a preoccupare oggi è il dato dei nuovi contagi che riguardano operatori sanitari, medici e infermieri. Al Cardarelli del capoluogo e da ultimo anche al Neuromed di Pozzilli. Inoltre alla Gea Medica di Isernia sono risultati positivi due pazienti ed un operatore delle pulizie. La situazione più complessa al momento appare quella dell’ospedale pubblico – hub del Molise – dove ai 4 operatori (tre infermieri e un medico rianimatore) si sono aggiunti nelle ultime ore altri 5 infermieri nonchè un ex dipendente. Nella struttura privata di Pozzilli invece sono risultati positivi due medici.

I 30 nuovi casi di contagio sono relativi a 16 diversi comuni. Continua ad espandersi il focolaio ad Isernia (+6) e Castelpetroso (+4). Gli altri casi sono: 3 a Bojano, 3 a Campobasso, 2 a Cerro al Volturno, 2 a Pozzilli (rientrati da fuori regione). E poi 1 rispettivamente a Forlì del Sannio, Larino, Macchiagodena, Oratino, Rionero Sannitico, Sesto Campano, Venafro, Toro, Sant’Agapito e Sant’Elia a Pianisi. Per la prima volta la intera provincia di Isernia supera numericamente come casi attualmente positivi quella di Campobasso (132 vs 123).

Oggi sono stati dimessi dal reparto di Malattie Infettive due persone ricoverate, una di Campobasso e una di Termoli. Al contempo si è registrato un nuovo ricovero (paziente di Oratino). I guariti sono quattro, due di Termoli e due del capoluogo.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 14 OTTOBRE

– 256 i casi attualmente positivi (123 nella provincia di Campobasso, 132 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 843 sono i tamponi positivi (607 nella provincia di Campobasso, 214 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 48828 i tamponi eseguiti di cui 45878 negativi. 3034 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 7 ricoverati: 7 in Malattie Infettive (5 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 249 i pazienti in isolamento domiciliare (226) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (5) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 561 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (466 della provincia di Campobasso, 76 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 372 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 35 – CAMPOBASSO 27 – CASTELPETROSO 25 – VENAFRO 18 – BOJANO 16 – TERMOLI 9 – LARINO 8 – TORO 8 – SESTO CAMPANO 7 – CAMPOMARINO 6 – SAN MARTINO IN PENSILIS 5 – PESCHE 5 – SANT’AGAPITO 5 – PORTOCANNONE 4 – COLLE D’ANCHISE 4 – ORATINO 4 – CERRO AL VOLTURNO 3 – GAMBATESA 3 – FERRAZZANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – MONTAQUILA 3 – MACCHIAGODENA 3 – FORLI’ DEL SANNIO 3 – GUGLIONESI 2 – RIONERO SANNITICO 2 – MONTERODUNI 2 – DURONIA 2 – POZZILLI 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 – RIPABOTTONI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1 – MONTEFALCONE NEL SANNIO 1– VINCHIATURO 1 – SANTA MARIA DEL MOLISE 1 – FORNELLI 1 – ROCCAMANDOLFI 1 – PETACCIATO 1 – FROSOLONE 1 – MACCHIA D’ISERNIA 1 – SANT’ELIA A PIANISI 1

I DATI NAZIONALI

In Italia il bollettino del Ministero della Salute fa segnare oggi la più alta cifra mai registrata di contagi, vale a dire 7.332 casi che portano il totale a 372.799. Oggi anche record di tamponi effettuati: 152.196, ben 40mila più del giorno prima. In precedenza il picco di casi positivi era stato registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno ma con appena 26.336 tamponi processati.

Purtroppo cresce anche il numero delle vittime che sono 43, due di più di ieri, per un totale di 36.289 dall’inizio della pandemia. In forte ascesa anche i ricoveri: 464 in un solo giorno, dei quali 25 in Terapia intensiva.