Sono 18 i nuovi positivi al covid-19 da quanto emerge dal bollettino dell’Asrem di martedì 13 ottobre su 356 tamponi effettuati, un numero in calo rispetto al recente passato (ieri 525). I nuovi casi sono localizzati in gran parte in provincia di Isernia, ben 15 su 18, a conferma della tendenza degli ultimi giorni.

Nota positiva di oggi è che tutti i nuovi contagi arrivano da cluster noto, il che vuol dire che non ci sono casi nei quali il focolaio è ancora da individuare. Nello specifico sono 5 i contagi da Isernia, 3 a Castelpetroso, 2 a Macchiagodena, 1 a Macchia d’Isernia,1 a Venafro, 1 a Sesto Campano, 1 a Monteroduni.

In provincia di Campobasso sono 3 i casi emersi, tutti nel capoluogo e anche in questo caso da cluster noto.

Si registrano anche tre guariti: uno a Venafro, uno a Forlì del Sannio e infine uno a Sant’Elena Sannita. Altra buona notizia il fatto che ci sia una persona di Isernia dimessa dall’ospedale, dove era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive.

Con questi dati gli attualmente positivi in Molise salgono a 229, mentre i ricoverati sono 9, tutti in Malattie Infettive.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 13 OTTOBRE

– 229 i casi attualmente positivi (116 nella provincia di Campobasso, 112 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 813 sono i tamponi positivi (597 nella provincia di Campobasso, 194 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 47924 i tamponi eseguiti di cui 44954 negativi. 2167 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 9 ricoverati: 9 in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 216 i pazienti in isolamento domiciliare (193) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (5) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 558 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (463 della provincia di Campobasso, 76 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 309 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 29 – CAMPOBASSO 26 – CASTELPETROSO 21 – VENAFRO 17 – BOJANO 13 – TERMOLI 11 – LARINO 7 – TORO 7 – SESTO CAMPANO 6 – CAMPOMARINO 6 – SAN MARTINO IN PENSILIS 5 – PESCHE 5 – PORTOCANNONE 4 – COLLE D’ANCHISE 4 – SANT’AGAPITO 4 – GAMBATESA 3 – FERRAZZANO 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – ORATINO 3 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – MONTAQUILA 3 – GUGLIONESI 2 – MONTERODUNI 2 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – DURONIA 2 – MACCHIAGODENA 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –RIPABOTTONI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1– RIONERO SANNITICO 1 –MONTEFALCONE NEL SANNIO 1 – CERRO AL VOLTURNO 1 – VINCHIATURO 1 – SANTA MARIA DEL MOLISE 1 – FORNELLI 1 – ROCCAMANDOLFI 1 – PETACCIATO 1 – FROSOLONE 1 – MACCHIA D’ISERNIA

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 5901 nuovi casi (ieri 4619). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati circa 112mila, circa 27mila in più di ieri. I morti delle ultime 24 ore sono aumentati e hanno raggiunto il numero di 41 (ieri 39). Aumentano di 255 unità i ricoveri, di cui +62 in Terapia Intensiva (ieri +32).