Bilancio fortemente negativo quello che emerge dal bollettino quotidiano dell’Asrem sull’epidemia da coronavirus in Molise. Su 525 tamponi processati ci sono infatti ben 49 positivi. È il record di positività riscontrate in un solo giorno e sono localizzate in numerosi Comuni, molti dei quali in provincia di Isernia.

CLUSTER DA FUNERALE A CASTELPETROSO

Il cluster maggiore è quello che arriva da Castelpetroso, paese che da solo fa segnare ben 12 nuovi contagi. Il focolaio individuato dall’Asrem è relativo a un funerale tenutosi nei giorni scorsi e durante il quale non sarebbero state rispettate le norme anti contagio. Già nei giorni scorsi in paese c’erano stati numerosi casi di positività.

Ma è tutta la provincia di Isernia a far segnare un pericoloso incremento di casi di Covid-19 negli ultimi giorni. Oltre ai già citati 12 a Castelpetroso ce ne sono 13 a Isernia. Per 6 di questi si tratta di un focolaio noto, per altri 3 contatti con un positivo, infine 4 emersi da tamponi richiesti dai medici di base, a dimostrazione che il virus circola in città.

BOOM DI CASI IN PROVINCIA DI ISERNIA

Rimanendo alla provincia pentra, ci sono 2 positivi a Venafro (1 da cluster immigrati, già noto e l’altro da tampone richiesto da medico di base), 3 a Santa Maria del Molise (cluster noto), 2 a Forlì del Sannio (contatto con positivo), 1 a Frosolone (persona rientrata dall’estero), 1 a Montaquila (cluster noto), 1 a Roccamandolfi (cluster noto), 1 a Fornelli (rientro da fuori regione), 1 a Pesche (cluster noto), 1 Cerro al Volturno (tampone richiesto dal medico di base). In totale 38 in provincia di Isernia sul totale di 49 contagi odierni.

NUMEROSE POSITIVITA’ DOPO TAMPONI CHIESTI DA MEDICO DI BASE

Passando alla provincia di Campobasso, che registra 11 casi oggi, ecco la localizzazione: 5 casi a Bojano da cluster noto, 2 a Termoli (1 da pre ricovero e 1 da tampone richiesto dal medico di base), 1 a Petacciato (tampone richiesto dal medico di base), 1 a Montenero di Bisaccia (cluster noto), 1 a Ferrazzano (tampone richiesto dal medico di base) e 1 a Vinchiaturo (tampone richiesto dal medico di base).

Coi dati odierni il Molise sfonda il tetto dei 200 attualmente positivi e arriva a 214 persone che attualmente hanno il coronavirus nella nostra regione. La provincia di Isernia, che sta subendo un forte incremento di casi, arriva a 100, quasi alla pari con la provincia di Campobasso. Isernia città invece diventa la località col maggior numero di contagiati.

UN RICOVERO E TRE GUARITI

Per fortuna c’è un solo nuovo ricovero, di un paziente da Termoli che ha avuto bisogno del trasferimento nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

La giornata di oggi fa registrare anche tre guariti. Si tratta di un paziente di San Martino in Pensilis, uno di Portocannone e un altro di Campomarino.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 12 OTTOBRE

– 214 i casi attualmente positivi (113 nella provincia di Campobasso, 100 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 795 sono i tamponi positivi (594 nella provincia di Campobasso, 179 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 47568 i tamponi eseguiti di cui 44952 negativi. 1830 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso10 ricoverati: 10 in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 200 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (4) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (18)

– 555 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (463 della provincia di Campobasso, 73 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 309 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

ISERNIA 24 – CAMPOBASSO 23 – CASTELPETROSO 18 – VENAFRO 17 – BOJANO 13 – TERMOLI 11 – LARINO 7 – TORO 7 – CAMPOMARINO 5 – SAN MARTINO IN PENSILIS 5 – PORTOCANNONE 5 – SESTO CAMPANO 5 – COLLE D’ANCHISE 4 – PESCHE 4 – SANT’AGAPITO 4 – GAMBATESA 3 – FERRAZZANO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – ORATINO 3 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – MONTAQUILA 3 – GUGLIONESI 2 – DURONIA 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 –RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1– RIONERO SANNITICO 1 –MONTEFALCONE NEL SANNIO 1 – CERRO AL VOLTURNO 1 – VINCHIATURO 1 – SANTA MARIA DEL MOLISE 1 – FORNELLI 1 – ROCCAMANDOLFI 1 – PETACCIATO 1 – FROSOLONE 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 4619 nuovi casi (ieri 5456). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati circa 85mila, circa 19mila meno di ieri. I morti delle ultime 24 ore sono aumentati e hanno raggiunto il numero di 39 (ieri 26). Aumentano di 302 unità i ricoveri, di cui +32 in Terapia Intensiva (ieri +30).