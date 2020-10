I DATI DI OGGI

Oggi domenica 11 ottobre si sono aggiunti 7 nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 in Molise. Ma ci sono anche 8 guariti dall’infezione e i ricoveri restano stabili (sono 9 in Malattie Infettive).

417 i tamponi processati dall’Asrem che hanno rilevato 4 nuovi casi a Campobasso (i relativi tamponi erano stati richiesti dal medico di medicina generale), e 1 rispettivamente a Venafro, Isernia (entrambi cluster noti) e a Ferrazzano (il test era stato richiesto anche in questo caso dal medico di famiglia).

Da rilevare come negli ultimi giorni si siano registrati dei casi di positività tra soggetti minorenni che hanno portato i rispettivi sindaci a chiudere per domani 12 ottobre dei plessi scolastici a Isernia, Venafro, Montenero di Bisaccia e prima ancora San Martino in Pensilis.

Ma i guariti oggi superano numericamente i nuovi casi. Sono 8 così distribuiti: 2 a Campobasso, 2 a Termoli, 1 a Rocchetta al Volturno, 1 a Ferrazzano, 1 a Colle d’Anchise e 1 a San Massimo.

IL REPORT DELLA SETTIMANA (5-11 OTTOBRE) IN MOLISE

Si chiude una settimana in cui i nuovi casi sono stati complessivamente 69, in media quasi 10 al giorno. Domenica scorsa (4 ottobre) i tamponi positivi erano in totale 677 (su un numero di test pari a 43.575 dall’inizio dell’epidemia) e gli allora attualmente positivi erano 150, mentre oggi i tamponi positivi sono in totale 746, i test complessivamente effettuati 47.043 e gli attualmente positivi 168 (+18 rispetto a sette giorni fa). Nello specifico ci sono stati 6 nuovi casi lunedì, 1 solo martedì, 6 ancora mercoledì, 11 giovedì, 10 venerdì, ben 28 ieri sabato per arrivare ai 7 di oggi.

I ricoveri erano solo 3 sette giorni fa mentre oggi sono 9. In questa settimana i guariti sono stati complessivamente 50 mentre si è registrata anche una vittima, la ventiseiesima in Molise da quando tutto è iniziato, una donna di Fornelli di appena 63 anni.

Da rilevare come nell’ultima settimana – seguendo anche l’andamento nazionale – il numero dei tamponi è sensibilmente aumentato non scendendo mai al di sotto delle 400 unità giornaliere. In particolare sono stati 544 lunedì, 420 martedì, 475 mercoledì, 626 giovedì, 515 venerdì, 731 sabato e 417 nelle ultime 24 ore. Il totale è dunque di 3.728 per una media settimanale di oltre 532 al giorno.

IL BOLLETTINO ASREM DELL’11 OTTOBRE

– 168 i casi attualmente positivi (105 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 746 sono i tamponi positivi (583 nella provincia di Campobasso, 141 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 47043 i tamponi eseguiti di cui 44749 negativi. 1558 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 9 ricoverati: 9 in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 155 i pazienti in isolamento domiciliare (134) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (4) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (17)

– 552 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (460 della provincia di Campobasso, 73 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 297 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO IN MOLISE

CAMPOBASSO 23 – VENAFRO 15 – ISERNIA 11 – TERMOLI 9 – BOJANO 8 – CAMPOMARINO 7 – LARINO 7 – TORO 7 – SAN MARTINO IN PENSILIS 6 – CASTELPETROSO 6 – PORTOCANNONE 5 – SESTO CAMPANO 5 – COLLE D’ANCHISE 4 – SANT’AGAPITO 4 – GAMBATESA 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – PESCHE 3 – ORATINO 3 – MONTAQUILA 2 – GUGLIONESI 2 – DURONIA 2 – FERRAZZANO 2 – MONTENERO DI BISACCIA 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 –RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1– RIONERO SANNITICO 1 –MONTEFALCONE NEL SANNIO 1

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono riscontrati 5456 nuovi casi (ieri 5372). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati però 104.658, circa 28mila meno di ieri quando avevano toccato il record di 133mila unità. I morti delle ultime 24 ore sono stati 26 (ieri 28). Aumentano di 183 unità i ricoveri (ieri +161), di cui +30 in Terapia Intensiva (ieri +29). Le regioni con l’aumento più significativo la Lombardia, la Campania e la Toscana.