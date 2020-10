Campobasso

Corsa al posto fisso in Municipio. Non solo giovani e professionisti affermati, tra gli ammessi per la preselezione prevista nel bando per quattro posti da impiegato con un contratto a tempo indeterminato ci sarebbe anche il figlio del titolare dei Lavori pubblici nella Giunta 5 Stelle guidata da Roberto Gravina. I sospetti di Alberto Tramontano (Lega) che ha chiesto lumi al sindaco: "Ci sono parenti diretti di assessori e consiglieri comunali in carica?".