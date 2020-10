Nuovo balzo dei contagi in Molise dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 731 tamponi. Sono 28 le nuove infezioni da coronavirus accertate. Di queste, 19 nella sola provincia di Isernia. Nel dettaglio, cinque a Isernia (di cui una da cluster noto), altrettanti a Venafro (in questo caso di tratta di una persona rientrata da fuori regione, 2 da cluster noti e 1 legato al cluster dei migranti).

E ancora: un altro caso di positività è stata accertata a Sesto Campano (cluster noto), due a Pesche (sulla base di un tampone richiesto dal medico di famiglia in un caso, da cluster noto l’altro), tre a Carpinone, due a Castelpetroso. Anche in questi ultimi due casi si tratta di casi legati a cluster noti. Infine l’ultimo contagio accertato nella provincia di Isernia è un cittadino di Montaquila entrato in contatto con un positivo.

Nella provincia di Campobasso invece l’azienda sanitaria regionale ha riscontrato un caso a Campobasso, uno a Montenero di Bisaccia (dove l’infezione è stata riscontrata dopo il tampone richiesto dal pediatra), 3 casi a Oratino (cluster noto), 1 a Termoli, un altro a Montefalcone nel Sannio, uno a San Martino in Pensilis (una persona rientrata da fuori regione). “In seguito ai tamponi effettuati negli ultimi giorni è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid 19 nella nostra comunità. Sta bene ed è in isolamento insieme alla sua famiglia – ha precisato il sindaco Di Matteo -. Si tratta di un contagio avvenuto fuori regione che non ha nulla a che vedere con altri soggetti positivi. Altri familiari sono stati posti in isolamento e l’Asrem provvederà ad effettuare loro i tamponi nei prossimi giorni.

Nel contempo registriamo un’altra guarigione tra i soggetti positivi di cluster noti. Pertanto, ad oggi, i casi di positività al Covid 19 continuano ad essere 6. Raccomando a tutti il rispetto rigoroso delle poche ma fondamentali regole per prevenire il contagio, uniche nostre armi a disposizione: il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e lavarsi le mani” ha concluso Di Matteo.

Infine è stata accertata la positività al virus per un cittadino di Bojano che è stato sottoposto a tampone in fase di pre ricovero.

Aumentano infine i ricoveri nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Campobasso: oggi sono stati ricoverati altri due pazienti. Sale dunque a 9 il numero delle persone che hanno bisogno di ulteriori terapie mediche.

Infine, cinque persone sono guarite: due di Campobasso, una di Termoli, una di San Martino in Pensilis e una di Campomarino.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 10 OTTOBRE

– 169 i casi attualmente positivi (107 nella provincia di Campobasso, 61 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 739 sono i tamponi positivi (578 nella provincia di Campobasso, 139 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 46626 i tamponi eseguiti di cui 44353 negativi. 1545 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 9 ricoverati: 7 in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 0 di fuori regione) e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 156 i pazienti in isolamento domiciliare (135) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (4) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (17)

– 544 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (453 della provincia di Campobasso, 72 di quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 26 i pazienti deceduti con Coronavirus (18 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 763 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 224 Larino e 211 Venafro)

– 287 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 21 – VENAFRO 14 – TERMOLI 11 – – ISERNIA 10 – BOJANO 8 – CAMPOMARINO 7 – LARINO 7 – TORO 7 – SAN MARTINO IN PENSILIS 6 – CASTELPETROSO 6 – PORTOCANNONE 5 – COLLE D’ANCHISE 5 – SESTO CAMPANO 5 – SANT’AGAPITO 4 – GAMBATESA 3 – POGGIO SANNITA 3 – CARPINONE 3 – PESCHE 3 – ORATINO 3 – MONTAQUILA 2 – GUGLIONESI 2 – DURONIA 2 – FERRAZZANO 2 – MONTENERO DI BISACCIA 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 1 – SESSANO DEL MOLISE 1 – AGNONE 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 –RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – MONTENERO VAL COCCHIARA 1– RIONERO SANNITICO 1 –MONTEFALCONE NEL SANNIO 1

I DATI NAZIONALI

Ancora in aumento i dati nazionali. Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute oggi in Italia i nuovi casi positivi sono stati 5.724 (ieri 5.372), con 29 morti (ieri 28). Crescono ancora i tamponi che sono sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). I ricoverati con sintomi crescono di 250 unità in 24 ore e il totale è adesso di 4.336, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3 in più di ieri arrivando a 390.