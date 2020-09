Erano appena stati allo stabilimento Pilkington di San Salvo. Poi per motivi difficili da capire, hanno deciso di andare a fare il bagno nelle acque gelide della spiaggia a nord del porticciolo turistico di San Salvo Marina.

Sono due camionisti, uno polacco di 39 anni salvato grazie ad alcuni pescatori che si trovavano a passare in zona, e un 41enne ucraino che risulta disperso da circa tre ore. È accaduto questo pomeriggio 26 settembre al confine tra Molise e Abruzzo dove in serata vanno avanti le ricerche operate dalla guardia costiera di Vasto e di Termoli anche grazie a un elicottero arrivato da Pescara.

Ma al momento non c’è traccia del camionista ucraino disperso fra le onde del mare in una giornata pienamente autunnale fra vento forte e freddo. Salvato per miracolo il collega polacco, che è stato avvistato da un peschereccio locale e tratto in salvo in leggero stato di ipotermia.

Quando è stato portato a rivam l’uomo non era cosciente. Immediato l’arrivo del 118 e il trasporto in elicottero all’ospedale di Chieti. La Capitaneria di porto ha invece proseguito le ricerche dell’altro autotrasportatore grazie anche a una motovedetta e personale di terra.

Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per una immersione nel tentativo di ritrovare l’uomo nelle acque fra Molise e Abruzzo, al confine tra San Salvo e la Marina di Montenero di Bisaccia. I carabinieri di San Salvo stanno seguendo gli sviluppi della vicenda anche per chiarire eventuali responsabilità. Probabile che le ricerche debbano essere sospese, data la scarsa visibilità notturna, per poi proseguire domattina.