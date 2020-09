E’ uno dei momenti più attesi dagli studenti che vogliono indossare il camice bianco: il test di ingresso per Medicina. In Molise si svolgerà domani, 3 settembre, nel Secondo edificio polifunzionale la prova che consentirà l’accesso al primo anno del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università del Molise. Probabilmente è uno dei primi ‘test’ che coinvolge tante persone (spesso arrivano da fuori regione e in particolare da Campania e Puglia) e che si svolge in epoca covid. Dunque l’Ateneo ha pianificato una serie di restrizioni come prevedono le disposizioni in vigore per evitare il contagio da nuovo coronavirus.

“In considerazione dell’attuale periodo emergenziale, così come, del resto, è stato previsto anche per gli anni precedenti – si legge in una nota – per consentire il regolare svolgimento della prova di ammissione, nel rispetto dei dettati normativi delle autorità preposte e delle disposizioni degli organi competenti in materia di protezione e prevenzione, si rende noto che nella giornata di giovedì 3 settembre, tutte le attività didattiche e di ricerca previste negli spazi del II Edificio Polifunzionale saranno sospese sino alla fine della prova, presumibilmente, fino alla ore 15″.

Pertanto, fino alle ore 15 non sarà consentito l’accesso al pubblico ed agli studenti, ma solo al personale addetto alla struttura.

L’Ateneo comunica al tempo stesso che l’accesso alla sede di svolgimento della prova sarà consentito solo ai candidati; gli accompagnatori non avranno accesso né ai locali interni né alla zona antistante gli spazi adibiti all’identificazione. Sarà comunque assicurato il servizio front office della Segreteria Studenti, del Settore Diritto allo Studio e del Centro Orientamento e Tutorato.

Il Settore Servizio protocollo generale sarà garantito in orario pomeridiano dalla fine della prova, intorno alle ore 15, e sino alle ore 17.