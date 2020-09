Nasce Radio Cassù, la prima webradio di Montenero, presentata in piazza della Libertà ieri, domenica 13 settembre, dopo mesi di sussurri e anticipazioni. A comporre il gruppo circa 25 giovani donne e uomini fra i 16 e i 45 anni, con percorsi e interessi variegati ma uniti dall’obiettivo comune di creare uno stimolo per il tessuto sociale e uno spazio partecipativo e rispettoso, in cui ognuno possa avere libertà di espressione.

“Il progetto Radio Cassù è un seme che ci siamo trovati tra le mani durante la sospensione della vita sociale in pieno lockdown”, raccontano i membri del gruppo, che da aprile hanno iniziato a riunirsi regolarmente prima in videochat e poi dal vivo per dare corpo a quest’idea. “Nasce qui il progetto della radio, scossi ed elettrizzati dall’idea di poter avere un luogo fuori dal tempo e dallo spazio, dove esprimere e coltivare le nostre passioni, i nostri lavori, i nostri studi, o semplicemente esprimere noi stessi. Abbiamo quindi deciso di prendere questo seme e piantarlo”.

L’associazione è dichiaratamente “apolitica e apartitica, con la sola appartenenza al luogo di nascita dei suoi componenti. Il forte legame col paese è esplicitato già nel nome: la Fonte Cassù è infatti uno dei simboli d’eccellenza di Montenero, dove la tradizione storica vuole che Annibale, in marcia verso la battaglia di Canne, si sia fermato per far abbeverare i suoi elefanti. Da qui anche la mascotte dell’associazione, Surus, l’elefante personale del condottiero cartaginese”.

Ma come, quando e dove si potrà ascoltare Radio Cassù? È la domanda che pongono quasi tutti i monteneresi che ieri si sono fermati con curiosità al gazebo rosso, dove è stato distribuito materiale e sono stati allestiti angoli di interazione per bambini e non solo.

“L’intera programmazione di Radio Cassù si potrà ascoltare tramite sito e app, sia in diretta che in podcast. Potrete ascoltarci e noi potremo trasmettere da qualsiasi angolo di mondo a noi caro, legati indissolubilmente al nostro paese di origine, Montenero. Radio Cassù ha come casa il nostro posto del cuore Montenero di Bisaccia, ma si muoverà e viaggerà in Molise, in Italia, in Europa e nel mondo, portando con sé le nostre ricchezze per tornare impreziositi dalle meraviglie che il mondo può darci”.

Radio Cassù è rivolta “a qualsiasi persona che crede che la bellezza salverà il mondo”. Nelle sue rubriche sarà dato spazio a cultura, arte, storia, gastronomia, sport e attualità, il tutto naturalmente condito da musica di ogni genere.

I programmi abbracceranno giovani, adulti e anziani: “ai ragazzi, per dargli la spinta emotiva a guardare il mondo da un’altra prospettiva; agli adulti, per dimostrargli che il mondo è giovane; agli anziani, come tributo di amore incondizionato che gli regali gioia ed energia”.

La neonata webradio si pone infine lo scopo di fare da ponte con i tanti monteneresi sparsi per l’Italia e per il mondo che sentono ancora forte un legame con il proprio paese d’origine e che vogliono restarci in contatto.

È già in programma un nuovo evento di piazza per giovedì 17 settembre durante il quale sarà spiegato in che modi si può sostenere il progetto, e presto seguiranno aggiornamenti su modalità di ascolto e momento di messa in onda. L’invito è quello di seguire le pagine Facebook e Instagram “Radio Cassù” per restare aggiornati sulle prossime mosse degli elefanti.