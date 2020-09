La quarantena dovuta alla pandemia ha interrotto ogni settore economico, compresa la moda. Ma le idee non sono mancate e così, dopo mesi di stop, sono ripresi anche gli eventi. A cui ha potuto partecipare anche la stilista molisana Valentina D’Angelo, 34enne da cinque anni nel mondo della moda con la sua creatività, con la sua arte del cucito e con il suo marchio Blue Valentine.

I suoi abiti hanno sfilato al concorso “The best model of Europe 2020”, arrivato alla sua ottava edizione grazie al lavoro di Rosario Stagno, impegnato nel mondo dello spettacolo e da Emanuele Sicignano, titolare di una agenzia di moda e spettacolo.

Nella splendida Lloret de Mar in Spagna, bambini, ragazzi e donne di ogni età hanno potuto indossare gli abiti di numerosi stilisti emergenti dal 30 agosto al 5 settembre. “Persone semplici – racconta la stilista qualche giorno dopo il rientro in Italia – che hanno vissuto un momento speciale. Nel corso delle otto serate sono state modelle e ho potuto vedere i mie abiti indossati da chi nella vita non calca le passerelle.

Ho portato tredici abiti della mia nuova collezione e quelli delle mie passate collezioni, i pezzi storici, gli abiti di punta e l’abito bianco da sposa ed è stato bello ed emozionante partecipare ed assistere, perché è stato un punto di partenza nuovo dopo un periodo difficile. Con tutte le precauzioni del caso, con le mascherine, distanziati e con grande attenzione, ho partecipato come giudice e come stilista. Ovviamente ho giudicato nelle serate in cui non erano in gara i miei abiti. Ma con le mie creazioni ho anche ottenuto due premi: il miglior stile e la migliore sensualità“.

Adesso, rientrata a casa, è già al lavoro tra fogli, matite, colori e stoffe pronta a partire con nuove creazioni, nuove idee e nuovi abiti per far emozionare e innamorare le donne.