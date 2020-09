Una piazza per Domenico D’Adderio, l’omaggio di San Martino al fotografo

Dallo scorso 12 agosto San Martino in Pensilis ha una piazza intitolata al fotografo Domenico D’Adderio.

“Il lavoro tenace e gratuito di un autodidatta appassionato di foto antiche è stato premiato da un riconoscimento bellissimo – così da San Martino illustrano il riconoscimento -. Emiliano Di Tata ha cercato per anni di seguire il filo emozionante dell’archivio di Domenicuccio. Ed ha scoperto la bellezza di una cronaca meravigliosa che ci ha permesso di preservare i ricordi, i volti e gli avvenimenti di San Martino.

Ora l’Amministrazione comunale guidata da Giovanni Di Matteo ha dedicato una piccola piazza a Domenico D’Adderio. Uno spazio già restaurato e valorizzato negli ultimi anni che affaccia sul paesaggio verde che abbraccia San Martino in Pensilis.

Il punto di vista perfetto per un fotografo in cerca della luce perfetta. Grazie al lavoro decennale di Domenico D’Adderio, Emiliano Di Tata ha cercato di catturare le piccole o grandi storie di questo paese bellissimo. Per amore e per passione soltanto”.