Festa dei nonni, torna l’Orchidea Unicef presente anche in 27 piazze molisane

Torna l’Orchidea Unicef in 2.300 piazze in Italia e anche in tantissime in Molise. I prossimi 26 e 27 settembre, in totale sicurezza, primo grande evento di piazza con l’UNICEF, quest’anno dedicato alla Festa dei nonni. Vai su orchidea.unicef.it per scoprire la piazza più vicina a te.

L’Orchidea dell’Unicef quest’anno è dedicata alla Festa dei nonni: 12.000 volontari UNICEF, in 2.300 piazze in tutta Italia, vi aspettano, nel rispetto delle misure di sicurezza, per sostenere l’UNICEF e dare un contributo concreto alla lotta contro la malnutrizione infantile. “Nel mondo, 144 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione cronica (circa il 21,3% dei bambini sotto i 5 anni a livello globale nel 2019) e 47 milioni di malnutrizione acuta (6,9%) – di cui 14,3 milioni di malnutrizione acuta grave: con l’Orchidea UNICEF quest’anno sosteniamo i programmi di lotta alla malnutrizione infantile; inoltre, a causa della pandemia da COVID-19 i bisogni dei bambini più vulnerabili del mondo sono aumentati” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia.

Con l’Orchidea dell’UNICEF, a fronte di un contributo minimo di 15 euro, sarà possibile garantire l’acquisto di 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti. 15 euro è il costo di una settimana di terapia nutrizionale per 4 bambini. Quest’anno con la Pandemia da COVID-19 c’è più bisogno che mai dell’aiuto di tutti per sostenere i bambini più vulnerabili. Quest’anno l’UNICEF avrà al suo fianco il mondo dell’associazionismo sportivo grazie alla collaborazione con OPES, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, da sempre impegnato nella promozione sociale e dei veri valori dello sport per costruire una società più aperta, inclusiva ed attenta alle esigenze dei cittadini, in modo particolare delle future generazioni e dei soggetti più fragili. Le società affiliate all’Ente organizzeranno eventi locali per la promozione e la distribuzione delle orchidee contribuendo significativamente alla diffusione della campagna nazionale.

Nel Molise, l’Orchidea UNICEF sarà presente in 27 piazze della provincia di Campobasso e di Isernia, e in alcuni esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna:

venerdì 25 settembre

CAMPOBASSO Calzolaio Antonio Pietromonaco, Via IV Novembre 93

CAMPOBASSO Moda Comoda, Via XXV Aprile 27/H

CIVITACAMPOMARANO (CB) – Corso XXIV Maggio

sabato 26 settembre

CAMPOBASSO Moda Comoda, Via XXV Aprile 27/H

SAN GIULIANO DEL SANNIO – Bar Montalto GUARDIALFIERA (CB) – Piazza Jovine

CAMPODIPIETRA (CB) – Piazza Rimembranza

CAMPOMARINO (CB) – Piazza Guardia Costiera

CASACALENDA (CB) – Piazza Mercato

CIVITACAMPOMARANO (CB) – Corso XXIV Maggio

GUARDIALFIERA (CB) – Piazza Jovine

SANT’ELIA A PIANISI (CB) – Piazza Municipio

TERMOLI (CB) – Piazza Monumento

TORELLA DEL SANNIO (CB) – Via Garibaldi e Piazza San Rocco

AGNONE (IS) – Piazza Unità d’Italia

POGGIO SANNITA (IS) – Corso Umberto I

PESCOPENNATARO (IS) – Piazza del Popolo

VASTOGIRARDI (IS) – Piazza Vittorio Emanuele

domenica 27 settembre

CAMPOBASSO – Piazza Vittorio Emanuele

CAMPODIPIETRA (CB)– Piazza Rimembranza

CAMPOLIETO (CB) – Via Roma

CAMPOMARINO (CB) – Piazza Guardia Costiera

CASACALENDA (CB) – Piazza Mercato

FERRAZZANO (CB) – Chiesa Santa Maria Assunta

GAMBATESA (CB) – Piazza Vittorio Emanuele

GUARDIALFIERA (CB) – Piazza Jovine

MACCHIA VALFORTORE (CB) – Piazza San Nicola

SANT’ELIA A PIANISI (CB) – Piazza Municipio

TERMOLI (CB) – Piazza Monumento

TORELLA DEL SANNIO (CB) – Via Garibaldi e Piazza San Rocco

ISERNIA – Piazza Veneziale

ROCCAMANDOLFI (IS) – Piazza della Repubblica e Piazza Marconi

ROCCASICURA (IS) – Via Sant’Antonio

FORLI’ DEL SANNIO (IS) – Piazza Regina Margherita

PESCOLANCIANO (IS) – Piazza della Repubblica

CAROVILLI (IS) – Piazza Municipio

PIETRABBONDANTE (IS) – Piazza Vittorio Veneto

CAPRACOTTA (IS) – Piazza Stanislao Falconi

MIRANDA (IS) – Largo Fontana

È possibile inoltre prenotare la propria orchidea ed avere informazioni contattando i seguenti recapiti: o Comitato Campobasso: 371/3799976, comitato.campobasso@unicef.it o Comitato Isernia: 328/4022261, comitato.isernia@unicef.it *Nelle 2300 piazze in cui si svolgerà l’iniziativa dell’Orchidea UNICEF saranno rispettate tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute dei volontari e di coloro che decideranno di sostenere l’UNICEF.