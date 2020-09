MARTEDI’ 29 Spazzate via le nuvole è tornato finalmente il sereno sulla nostra regione. L’alta pressione ha allontanato il vortice ciclonico che ha reso più che autunnale il fine settimana scorso. Oggi si cambia col sole che ci accompagnerà per tutta la giornata, salvo qualche residuo annuvolamento. Il bel tempo non andrà a braccetto col caldo: sulla costa e in basso Molise la colonnina di mercurio tenderà a scendere ancora di qualche grado mentre a Campobasso e Isernia riconquisterà qualche punto. Insomma, nessuna tregua dal freddo che è piombato sul Molise portando i termometri anche sotto la media stagionale.

MERCOLEDI’ 30 Giornata serena ma soprattutto più calda per effetto dell’alta pressione che regala condizioni di stabilità e cieli tersi. Qualche nuvola guasterà un po’ l’atmosfera in serata ma almeno durante il giorno si potrà godere di vaste aree soleggiate. Conviene approfittarne perché anche questa nuova rimonta dell’anticiclone ha i giorni contati.

GIOVEDI’ 1 I primi segnali di un nuovo cambiamento in atto saranno già visibili da oggi: grosse nuvole minacciose si faranno vedere al mattino lungo il litorale adriatico, poi si sposteranno sul Molise centrale e in nottata nella provincia di Isernia dove non è affatto escluso qualche rovescio anche a carattere temporalesco. Resta mite il clima.