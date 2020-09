Sono sempre più deboli le speranze di ritrovare la signora Maria Domenica Conte. Di lei non si hanno più notizie dal 31 agosto, quando è stata vista vicino all’abitazione da un vicino di casa sulla strada che porta all’uscita di Torella, piccolo centro della provincia di Campobasso. Pare che si stesse recando a casa di una famiglia di conoscenti per dare le condoglianze a causa di un lutto. Poi è sparita nel nulla.

Da due settimane vanno avanti incessanti le ricerche da parte degli uomini e delle e dei mezzi delle forze di polizia, del comando dei Vigili del Fuoco, del soccorso alpino, delle guardie ecologiche e dei volontari della protezione civile regionale anche con l’ausilio di unità cinofile. Sono stati utilizzati elicotteri e droni per l’esplorazione dell’ambiente collinare e montano in molti tratti impervie disabitato.

Finora le ricerche non hanno dato esito, al momento non c’è nessun indizio che possa far presupporre che fine abbia fatto l’anziana donna nata a Torella del Sannio il 12 febbraio del 1938.

Mentre per la famiglia sono giorni di angosciante attesa, domani – 14 settembre – si svolgerà una nuova riunione delle forze dell’ordine in cui sarà fatto il punto della situazione. In settimana le ricerche potrebbero essere interrotte.