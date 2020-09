Termoli, una classe dell’Industriale resta a casa: genitore positivo

Non ci sono solo le scuole di Portocannone chiuse fra le conseguenze dell’esplosione del focolaio Covid nella casa di riposo ‘Villa Adriatica’. Infatti una classe dell’Istituto industriale di Termoli domani 21 settembre non andrà a scuola perchè la direzione dell’Istituto ha deciso di sospendere le lezioni, soltanto in quella classe, vista la positività di un genitore di un alunno.

Si tratta infatti di uno dei 7 positivi di Termoli del cluster ‘Villa Adriatica’. Purtroppo dopo il caso della scuola Rosano di Larino c’è una nuova sospensione delle lezioni che va ad aggiungersi per via dell’epidemia da coronavirus.

Una comunicazione dell’Itis ‘Ettore Majorana’ di Termoli ha avvisato infatti genitori e alunni di una delle classi Terze dell’Itis che in via del tutto precauzionale i ragazzi e i docenti non dovranno recarsi a scuola.