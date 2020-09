Tappa a Campobasso per il viaggio eco ‘2020: 20 regioni in 20 giorni’

È giunto a Campobasso, nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre, il Team di Tototravel che ha incontrato in piazza Vittorio Emanuele II la stampa ed una delegazione dell’Amministrazione comunale.

Presenti l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, e il presidente della commissione Ambiente Evelina D’Alessandro, per illustrare le finalità del progetto “2020: 20 regioni in 20 giorni”, il viaggio green in giro per l’Italia.

“Ringrazio Salvatore Magliozzi per aver scelto Campobasso come tappa inserita all’interno del progetto “2020”, un percorso a impatto 0 compiuto in giro per tutta la nostra Penisola con un mezzo totalmente elettrico. – ha dichiarato l’assessore Cretella accogliendo in piazza l’arrivo del blogger – Una testimonianza e un segnale di rinascita condotto con coerenza dai promotori dell’iniziativa, in nome di una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Per rendere esplicito tutto ciò, gli organizzatori dell’iniziativa hanno ben pensato di utilizzare un vettore simbolico particolarissimo, ovvero i tre bruchi compagni di viaggio decisamente originali di Salvatore, alloggiati in un apposito cestino di paglia e muschio al riparo dalle intemperie. Bruchi che si trasformeranno in farfalle nei 20 giorni esatti di viaggio per essere poi liberate all’arrivo”.

Salvatore Magliozzi, blogger di viaggi e amante delle avventure ha intrapreso dalla Sicilia in sella al suo scooter elettrico ad impatto zero dal 12 settembre e fino al 1° ottobre, un viaggio che lo sta portando a visitare in lungo e in largo tutte le regioni italiane fino alla meta finale della Sardegna. Ogni tappa di questo viaggio verrà alla fine raccontato anche attraverso la realizzazione di un documentario ed è diventa l’occasione per conoscere e promuovere il territorio che si visita.

Per la tappa campobassana, l’Amministrazione comunale e l’associazione Malatesta hanno condotto Salvatore Magliozzi e il suo staff in un tour ai più importanti e suggestivi murales della città, con l’obiettivo di promuovere le meravigliose opere che abbelliscono i nostri quartieri, spesso meta di visite di tantissimi amanti della “Street art” di tutta Italia.