Tantissimi Auguri per il tuo 57esimo compleanno Mamma! 

Ogni mamma è la più bella, la più importante, la più dolce e paziente, la più instancabile, la più “tutto”… Ma Tu, sei “la più” di tutte le mamme del mondo. La più bella, la più importante, la più paziente, la più instancabile. Mamma, tu sei tutto.

In questo giorno così speciale, ma anche così silenzioso e discreto, tu non pretendi niente mentre io ti vorrei dare mille cose e allora voglio farti gli auguri così. Inizialmente ti sentirai in imbarazzo… Ma so che in fondo ti farà tanto piacere. Buon compleanno Mamma, ti voglio bene.

Tua figlia Maria

(e Marco e Annarosa)