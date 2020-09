Tamponi alla Cattolica, altri due medici positivi al coronavirus. I contagiati in totale sono tre

I tamponi sul personale dipendente della struttura sanitaria Gemelli del capoluogo molisano hanno rilevato due nuove positività al Sars-Cov-2. E si tratta, anche questa volta, di due medici.

L’indagine epidemiologica aveva preso il via ieri, dopo che il giorno 6 settembre tra i nuovi positivi c’era anche un medico della struttura sanitaria detta ‘Cattolica’. Nel presidio sanitario di Largo Gemelli sono scattate dunque le verifiche interne e tutte le misure di sicurezza per il resto del personale sanitario e a tutela dei pazienti: il dottore (dovrebbe essere un rianimatore) era stato in vacanza e sembra che si sia contagiato proprio durante il periodo di ferie, “al di fuori del luogo di lavoro”, avevano riferito ieri dal Gemelli. E soprattutto avevano precisato che non era ancora rientrato in ospedale, un elemento importante dal punto di vista della diffusione del contagio.

Si sperava dunque che, non avendo avuto contatti con nessuno all’interno della clinica, non sarebbero emersi nuovi casi. E invece tra i tamponi effettuati in via precauzionale sono emersi appunto due nuovi medici positivi.

Questa la nota stampa ufficiale diramata a metà pomeriggio dalla struttura sanitaria: “A seguito dell’indagine epidemiologica condotta sul personale due dipendenti di Gemelli Molise sono risultati positivi al Covid 19. In totale i contagiati sono tre. Era stata comunque disposta la domiciliazione tutelare per alcuni lavoratori a scopo precauzionale. Continua il percorso volto al rafforzamento delle misure di prevenzione e di tracciabilità”.

Ma ora il nuovo focolaio preoccupa.