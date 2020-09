In accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di Termoli, la Rieco Sud nella giornata di oggi 17 settembre ha effettuato il primo dei cinque interventi straordinari di pulizia delle strade della città, per mezzo di spazzamento meccanico e manuale.

Lo spazzamento delle strade e dei marciapiedi è avvenuto regolarmente sulle strade del centro cittadino, tra cui via IV Novembre, via XXIV Maggio, via Amedeo di Savoia, via Mario Milano, via Mazzini, via Cavour, via Duca degli Abruzzi, via Nicola Mascilongo, via Polonia, via Montecarlo, via San Marino, nonostante le numerose auto parcheggiate lungo le vie interessate.

Il prossimo intervento è previsto sabato 19 settembre, dalle 12 alle 14, su C.so Fratelli Brigida, via Pilla, via Frentana e corso Vittorio Emanuele III.

Il Sindaco Roberti esorta i cittadini ad una “maggiore collaborazione, non parcheggiare le auto nelle suddette vie per permettere agli operatori ecologici di effettuare una pulizia completa del manto stradale e dei marciapiedi”.