Spazzamento strade, data e ora del prossimo intervento. “Non lasciare le auto in sosta”

Portate a termine – nonostante le numerose auto parcheggiate – le operazioni di spazzamento programmato di sabato 26 settembre in alcune strade del centro di Termoli, tra cui via Carlo del Croix, via Mario Pagano, via Roma, via Sannitica, via Mario Milano, corso F.lli Brigida e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il prossimo appuntamento è previsto giovedì 1 ottobre, dalle 13.00 alle 15.00, in via De Nicola, via Luigi Sturzo, via De Gasperi, via Einaudi, via Vanoni, via Panama e via Cina.

“Raccomandiamo ai cittadini – scrivono dalla Rieco – una maggiore collaborazione: per migliorare lo spazzamento, infatti, è fondamentale non avere auto parcheggiate ai lati della strada che ostacolino l’attività di pulizia. Pertanto si chiede la collaborazione dei cittadini e si invitano a non lasciare le vetture in sosta nelle vie e negli orari interessati dal passaggio della spazzatrice”.