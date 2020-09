Spaccia dopo aver perso il lavoro: 52enne campobassano arrestato dalla Polizia

Pare che la Polizia lo stesse tenendo d’occhio da un po’ e ieri (10 settembre) era appena tornato a Campobasso pare dopo aver fatto ‘rifornimento’ in Puglia. Aveva 30 grammi di cocaina e, dopo la perquisizione domiciliare, per lui sono scattate le manette. M.C. (le iniziali), 40enne del capoluogo, era incensurato e, dalle prime informazioni che trapelano, era rimasto senza lavoro da qualche tempo. Non riuscendo probabilmente a trovare un’altra occupazione, pare che avesse deciso di guadagnare i soldi per vivere dedicandosi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile avevano da tempo avviato una meticolosa attività di indagine nel corso della quale era stata particolarmente attenzionata contrada Mascione, anche a seguito di alcune segnalazioni ricevute e che avevano dato modo di pensare che l’uomo avesse intrapreso presso la propria abitazione un’intensa attività di spaccio.

Fermato dagli agenti a bordo della propria autovettura, di ritorno da Foggia, dove probabilmente si era recato per rifornirsi di stupefacente, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 31 grammi di cocaina, oltre che di altro materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento in dosi destinate allo spaccio, di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 25 centimetri illegalmente detenuto nonché di una somma di circa mille euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Quando i poliziotti lo hanno fermato, hanno deciso di andare un po’ più a fondo. Nel corso della perquisizione domiciliare nell’abitazione del campobassano, hanno ritrovato la contabilità relativa all’attività di spaccio, con l’indicazione di vari nominativi di acquirenti. È stato inoltre individuato un particolare impianto di videosorveglianza di cui l’uomo si era munito per controllare il traffico ed il via vai di persone attorno alla propria abitazione.

Quindi su disposizione dell’autorità giudiziaria è scattato l’arresto: l’uomo è considerato responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Attualmente il 40enne, difeso dall’avvocato Roberta Potente, è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e della misura cautelare.

E’ il secondo arresto per droga operato dalle forze dell’ordine in queste ultime 24 ore in città: ieri (10 settembre) sono scattate le manette per un ventenne trovato con 100 grammi di eroina nascosta nell’auto. Il segno che il traffico di sostanze stupefacenti a Campobasso non conosce sosta.