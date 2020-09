Spaccia dopo aver perso il lavoro: 40enne campobassano arrestato dalla Polizia

Pare che la Polizia lo stesse tenendo d’occhio da un po’ e sembra che ieri fosse appena tornato a Campobasso dopo aver fatto ‘rifornimento’. Aveva 30 grammi di cocaina e, dopo la perquisizione domiciliare, per lui sono scattate le manette. M.C. (le iniziali), 40enne del capoluogo, era incensurato e, dalle prime informazioni che trapelano, era rimasto senza lavoro da qualche tempo. Non riuscendo probabilmente a trovare un’altra occupazione, pare che avesse deciso di guadagnare i soldi per vivere dedicandosi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A casa poi aveva allestito il suo ‘quartier generale’: quando la Squadra Mobile lo ha fermato nei pressi di contrada Mascione e ha deciso di andare un po’ più a fondo, ha trovato i bilancini e il materiale per confezionare la sostanza stupefacente. Quindi è scattato l’arresto. Attualmente il 40enne, difeso dall’avvocato Roberta Potente, è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e della misura cautelare.

E’ il secondo arresto per droga operato dalle forze dell’ordine in queste ultime 24 ore in città: ieri (10 settembre) sono scattate le manette per un ventenne trovato con 100 grammi di eroina nascosta nell’auto. Il segno che il traffico di sostanze stupefacenti a Campobasso non conosce sosta.