Sindaco di San Martino saluta Comandante Iacuzio che lascia la Compagnia

Il sindaco di San Martino in Pensilis Gianni Di Matteo ha voluto ringraziare pubblicamente il comandante dei carabinieri di Larino che si appresta a lasciare la Compagnia.

“A nome mio personale e dell’intera comunità che rappresento porgo un saluto e un ringraziamento al comandante della compagnia dei Carabinieri di Larino, Tenente Colonnello Raffaele Iacuzio che dopo 5 anni lascia il comando.

Lo ringraziamo per le sue qualità professionali e umane, per l’impegno con cui ha guidato il comando e ha lavorato in questi anni per il nostro territorio, mettendo al servizio delle comunità capacità, professionalità e dedizione”.