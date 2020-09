Si schianta con la moto contro un muretto a Vasto, grave un 44enne termolese

E’ ferito in maniera grave un uomo di 44 anni di Termoli che questo pomeriggio 19 settembre si è schiantato con il suo scooterone contro un muretto a Vasto, come riporta il quotidiano ZonaLocale.

L’incidente si è verificato in via Cardone, appunto nella cittadina abruzzese. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto gravi ai sanitari del 118. E’ stata allertata anche l’eliambulanza da Pescara, poi atterrata in viale Paul Harris. I medici hanno poi optato per il trasferimento in ambulanza all’ospedale ‘San Pio’ di Vasto, dove il ferito è attualmente ricoverato.

Pare che l’uomo abbia perso il controllo della sua moto, una Yamaha T-Max, andando dritto in curva. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Municipale di Vasto.