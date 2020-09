Si rompe la condotta principale, interrotto flusso d’acqua a Montenero

Ancora problemi idrici a Montenero di Bisaccia, probabilmente il paese che più ha sofferto la carenza d’acqua durante l’estate 2020 con continue interruzioni del flusso e chiusure notturne praticamente ogni giorno.

Stamane il Comune ha avvisato i cittadini via Whatsapp che “a causa di una improvvisa rottura sulla condotta idrica principale, è sospeso il flusso di acqua potabile fino al tardo pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, al fine di consentire la riparazione”.

Corsa ai ripari per i cittadini, specie per chi non ha una riserva d’acqua a disposizione. Il guasto di oggi è relativo alla rete comunale e non ha a che vedere con la rottura dell’acquedotto Molisano Sinistro dello scorso fine settimana.