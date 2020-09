Sarà vietata la sosta per gli interventi di pulizia delle strade e manutenzione del verde pubblico in via Petitti e in via Monte San Gabriele.

Al lavoro gli operai della Sea lunedì 14 settembre quando sarà impossibile parcheggiare su entrambi i lati delle due strade interessate dalle operazioni dalle ore 7 alle ore 13. Le auto che non rispetteranno il divieto di sosta saranno rimosse con il carro attrezzi.

A prevederlo l’ordinanza di Polizia locale firmata dal dirigente Matteo Iacovelli.