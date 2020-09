La decisione era nell’aria e trova conferme: la Coppa Italia di serie D è stata annullata. Non si giocherà. Anzi, come riportato in via ufficiale, è rinviata alla stagione 2021/2022. La stessa decisione presa per la serie C, dunque, anche per la quarta serie.

Il motivo dominante risiede nell’allungamento dei tempi dovuto alla sentenza relativa alla presunta combine tra Bitonto e Picerno. In queste ore se ne discuterà in secondo grado, tra l’altro. Ma le motivazioni risiedono anche nell’emergenza covid ancora in atto, non c’è dubbio. In ogni caso, niente partite ufficiali il 20 settembre, così come era stato invece previsto in un primo tempo.

Si tornerà a giocare direttamente domenica 27 settembre per la prima giornata di campionato. Per quanto riguarda la pubblicazione dei gironi, non c’è ancora una data individuata ma si parla della metà della settimana prossima, intorno al 15 settembre.

Inutile dire che sale l’attesa anche in Molise, che vedrà come l’anno scorso tre squadre ai nastri di partenza: Campobasso, Vastogirardi e Olympia Agnonese, che proprio oggi si è radunata.