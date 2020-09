Due cinghiali sono stati filmati mentre sguazzano nelle acque di uno dei canali di Rio Vivo, a Termoli, nella giornata di ieri, domenica 6 settembre.

Le immagini girate in zona Marinelle da un cittadino mostrano due ungulati fra l’acqua e la vegetazione incolta a foltissima che circonda il canale.

Non è la prima volta che i cinghiali vengono visti in un’area così vicina al mare e alle case. Negli anni scorsi si sono registrati avvistamenti anche in spiaggia, a dimostrazione di come questi mammiferi abbiano ampliato il proprio ambiente in cui vivere, sempre a caccia di cibo vista anche la riproduzione molto numerosa che si è verificata negli ultimi anni in Molise.