La sede della Guardia medica di Termoli in via del Molinello fa discutere. Dopo le proteste dei medici, ora il sindacalista Fimmg Giancarlo Totaro chiede che venga torvata una sistemazione adeguata.

“Dopo le ripetute e coraggiose pubbliche proteste di medici di guardia medica della sede di Termoli ritenuta inadeguata alla funzione ed al decoro di una sede sanitaria istituzionale, nulla è accaduto – denuncia il medico -. La sede ella guardia medica è ancora ubicata in via del Molinello.

Tanto scalpore per nulla, tanta sofferenza per nulla, tanta rabbia per nulla. I medici sono stati al momento letteralmente snobbati e nessun provvedimento, diretto a risolvere il problema con l’individuazione di una nuova sede più civile e sicura, è stato preso”.

Secondo Totaro le cose potrebbero peggiorare a breve. “L’inverno sta arrivando con tutti i problemi epidemiologici aggravati dall’epidemia di Coronavirus che richiederanno particolari misure igienico -preventive e di sicurezza che quella sede non può garantire, pertanto si rivolge un appello al Sindaco e a qualunque autorità competente abbia il potere di intervenire a farlo senza ulteriore indugio per la tutela della salute dei cittadini di Termoli e dei medici che prestano servizio in quella sede.

Da decenni era prevista, con legge regionale la revisione della sicurezza di tutte le sedi delle guardie mediche della regione, ma non solo questo non è avvenuto ma con la sede di Termoli c’è una profonda involuzione che offende tutti i medici che prestano servizio con grave rischio per la propria sicurezza e quella dei pazienti in una nazione che vanta uno dei migliori sistemi sanitari al mondo”.

Quindi da parte del dottor Totaro “un appello a tutti i cittadini a verificare con i propri occhi le condizioni di questi ambulatori, come quello di Termoli, e manifestare contro questo stato di cose che non onorano le tasse pagate.

Si invita tutti i concittadini e associazioni del territorio termolese a manifestare pubblicamente la propria protesta e disappunto contro questo stato di cose della sede di guardia medica di Termoli con tutte le modalità lecite possibili al fine di porre fine a questa inaccettabile situazione di degrado per la nostra città”.