Scuola media ‘Magliano’ ancora chiusa. Tamponi finora negativi ma ne mancano alcuni

La scuola media Magliano di Larino rimarrà chiusa anche domani. La decisione è stata presa dal sindaco Pino Puchetti, d’intesa col dirigente scolastico Antonio Vesce, perchè non sono ancora noti tutti i risultati dei tamponi effettuati su personale e studenti. L’istituto scolastico è stato chiuso anche oggi per via della notizia di un’alunna di 12 anni (che frequenta la seconda media) positiva al nuovo coronavirus.

Dunque la decisione della proroga della chiusura, in via precauzionale, nell’attesa di avere a disposizione tutti i risultati dei test. Di seguito la comunicazione resa nota sulla pagina facebook del Comune frentano nel pomeriggio odierno.

“Cari concittadini in primo luogo voglio ricordarvi che è reato mettere in giro false notizie.

In secondo luogo voglio comunicare che al momento dei tamponi effettuati alla scuola media Magliano, l’Asrem ci ha comunicato soltanto dei dati parziali riferiti ad alcuni docenti.

Da tali dati abbiamo appreso che i tamponi sono negativi.

Mancano ancora tanti dati per cui d’intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce disponiamo anche per la giornata di domani la chiusura della scuola media Magliano.

Ribadiamo l’invito a comportarvi secondo la normativa vigente e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale”.