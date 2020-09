Scuola, concorso straordinario per i precari al via il 22 ottobre. In Molise 121 posti

C’è la data di inizio per il concorso straordinario nella scuola: si parte il 22 ottobre, fra poco meno di un mese. Si tratta dei posti messi a disposizione per gli insegnanti precari con almeno 3 anni di servizio e, secondo la rielaborazione dei dati fatta oggi dal Sole24Ore, in Molise sono 121 (su un totale di 32mila in Italia). Le domande sono state 211, a fronte delle 64563 complessive nel Paese.

Al via dunque il 22 ottobre la selezione straordinaria riservata ai precari con tre anni di servizio nella scuola, selezione che andrà avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo toccherà ai concorsi ordinari per infanzia/primaria e per le secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) per altre 46mila cattedre complessive.

In Molise, come vi avevamo già raccontato, sono state solo 69 le domande per il concorso per infanzia e primaria (su oltre 76mila domande in tutt’Italia) e circa 2mila e 200 per quello delle secondarie (per 33mila posti messi a bando in tutta la Penisola).