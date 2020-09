Due giorni per mettere in mostra il proprio talento. Il Gruppo sportivo Difesa Grande organizza per le giornata di giovedì 10 e venerdì 11 settembre l’Open Day per ragazzi e ragazze nati fra il 2004 e il 2014.

Ad accoglierli sul campo in erba naturale di Difesa Grande ci saranno tecnici federali e istruttori laureati in Scienze Motorie.

In particolare il 10 settembre sarà il giorno dedicato ai nati fra il 2004 e il 2009, mentre il giorno successivo spazio ai più piccoli, nati fra il 2010 e il 2014.

Dal 15 al 30 settembre inoltre ci sarà la prova gratuita escluso il sabato, mentre l’inizio della scuola calcio è fissato per il 1 ottobre.

Per informazioni chiamare Marcello al 3471260611 oppure Nunzio al 3738733904.