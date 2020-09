Fervono, doverosamente e indispensabilmente, i preparativi per l’attesa e auspicatissima riapertura delle scuole. Ma non tutti sono d’accordo per far suonare la prima campanella lunedì 14 settembre. Il movimento ‘Lanterne e grembiulini’ in queste ore ha chiesto al Presidente Toma di rinviare l’inizio dell’anno scolastico a dopo le consultazioni elettorali (il 20 e 21 si vota per il referendum costituzionale e in Molise per il rinnovo di alcune Amministrazioni comunali, ndr).

Un appello accorato, il loro, perché “siamo convinti che in questi giorni tanti nodi possano essere accortamente sciolti a beneficio della collettività molisana tutta. Non esiste questa o quell’altra scuola pronta a ripartire, esiste la scuola, tutte le scuole, e in questa difficile fase è indispensabile utilizzare il Noi, come comunità, per poter ripartire il più possibile in sicurezza tutti, nessuno escluso, entro un orizzonte di fiducia e di vera e schietta collaborazione”. Sarcastico l’incipit della nota: “Che fretta c’era, maledetta pandemia”.

E intanto in Molise arrivano le prime decisioni in tal senso. Hanno deciso per il rinvio due Comuni dell’isernino: Rionero Sannitico e Cerro al Volturno. Il primo riaprirà le porte delle proprie scuole il giovedì 24 settembre mentre il secondo mercoledì 23 settembre.

Scelta differente a San Giuliano di Puglia dove il sindaco Giuseppe Ferrante ha scelto orari diversificati per gli ingressi, così da evitare assembramenti. Per la scuola dell’infanzia, dal 14 settembre al 31 ottobre prossimo ingresso alle 9.10 per i bimbi di 3 anni, alle 8.50 per i piccoli di 4 e 5 anni dal lunedì al venerdì.

Per la Primaria, invece, dal 14 settembre al 5 giugno 2021 l’ingresso dal lunedì al sabato è alle 8.35 per la prima e seconda elementare con uscita alle 13.35; per gli alunni dalla terza alla quinta elementare l’arrivo è alle 8.20 e il rientro a casa alle 13.25. Per gli allievi della secondaria di primo grado: le classi di prima e seconda media entrano alle 8.10 con uscita alle 13.15 mentre gli studenti della terza media inferiore arrivano in aula alle 8.05 ed escono alle 13.15.

Il movimento Lanterne e Grembiulini è certo che quella dello slittamento sia la scelta da prendere, così come hanno già fatto altre 7 regioni (Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Calabria, Sardegna e Puglia). Proprio ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte aveva rassicurato – in occasione di una conferenza a Palazzo Chigi sul tema – che la data per la riapertura era confermata al 14 settembre.

Ma in Molise non tutti sono dello stesso avviso, e qualcuno pensa che l’ideale sia il rinvio al post-elezioni. “Ma le scuole molisane sono davvero tutte e realmente pronte a raccogliere studentesse, studenti, docenti, personale Ata nella data buttata giù come aut aut dalla poco dialogante Ministra dell’Istruzione e da alcuni suoi acritici emuli?”

Tante le criticità sottolineate: “Non tutti gli edifici scolastici in Molise lo sono: troppi di essi sono ancora cantieri, in molti di essi non è stato completato o nemmeno iniziato l‘approvvigionamento di tutto il materiale necessario, ma soprattutto solo in questa seconda metà della settimana precedente al 14 sono stati forniti, e ancora sulla carta soltanto, gli organici aggiuntivi espressamente dedicati alla situazione della pandemia”.

“Organici – prosegue il movimento – solo sulla carta che per diventare persone con nome e cognome e carne ed ossa dovranno​ attendere un po’ di tempo.

Sono ancora in corso, inoltre, le operazioni di conferimento degli incarichi ai docenti per la copertura delle cattedre vacanti”.

E ancora, il nodo dei trasporti: “è forse definita e definitiva la situazione dei trasporti? Gli studenti arriveranno nelle scuole grazie ad un sicuro e aggiornato piano di trasporto pubblico o dovranno individualmente catapultarsi con paracadutismo sulle loro scuole?

Siamo consapevoli che i problemi ci sono e​ lo stesso 80% dei posti definito dal centro offre il senso della questione in termini nazionali. Così come ancora persistono problemi, in alcune realtà, dei trasporti urbani e degli scuolabus”.

Sul piatto anche una nota ufficiale stilata dalla maggior parte dei presidi della regione all’Usr. “Abbiamo avuto notizia della nota ufficiale che più di quaranta dirigenti scolastici molisani (su 50)​ hanno inviato all’ufficio scolastico regionale elencando i ritardi e le criticità, tali da invitare, ove necessario, di posticipare l’avvio delle lezioni? No, non ne abbiamo avuto notizia. Noi la nota la conosciamo però. Essa, almeno sin qui, è bloccata su scrivania del suddetto ufficio.

Invitiamo a darne contezza alla Regione, alla quale spetta la valutazione del calendario scolastico. Valutazione che deve poter contare, inequivocabilmente, su informazioni chiare, complete e tempestive”.