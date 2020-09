Di lui non si hanno più notizie da tre giorni. Un uomo di Peschici sarebbe scomparso proprio dopo aver trascorso una serata in Molise, come riporta oggi 30 settembre il quotidiano online L’Immediato.net. Tuttavia al momento non ci sono riscontri che Michele Mastromatteo, questo il suo nome, sia effettivamente stato a Termoli domenica scorsa.

Secondo la versione che circola, l’uomo non sarebbe più rientrato nel paese del Gargano di cui è originario dopo esser partito per trascorrere una serata in Molise in compagnia di un amico. L’uomo che era con lui invece avrebbe fatto regolarmente ritorno in Puglia.

Si cerca quindi di verificare se questa versione sia attendibile o meno. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Peschici che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa della famiglia di Mastromatteo. Le forze dell’ordine hanno ascoltato per ore la persona che era in compagnia dell’uomo al momento della partenza per Termoli.

C’è comprensibile ansia e preoccupazione a Peschici, dove l’uomo peraltro è molto conosciuto.