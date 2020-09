Urla, risate, calci al pallone e rumore insistente di marmitte e “sgasate” fino alle 3 di notte e anche oltre. Il tutto sotto la testa dei cittadini, impossibilitati a chiudere occhio e riposare.

Succede A Guglionesi, dove la notte appena trascorsa, quella tra martedì e mercoledì, si è rivelata un inferno per i residenti della zona case Fiat, costretti a un insonnia forzata per via degli schiamazzi a decibel altissimi provenienti dal campetto sotto le loro abitazioni.

La zona, punto di ritrovo sebbene priva di servizi, ridotta a un semplice campo di cemento, è una delle predilette da parte degli adolescenti del paese per trascorrere ore in libertà. “Va bene se tutto questo accade di giorno e anche nel primo pomeriggio, quando pure qualcuno vorrebbe riposare. Passi che ci sia rumore dalla mattina alla sera – sostengono i cittadini esasperati – ma non è tollerabile che fino a tarda ora si lasci totale libertà nel gridare, rincorrersi, correre, dire parolacce a voce altissima e sopportare il frastuono di scooter e auto in un via-vai incessante”.

Una denuncia forte e chiara, mirata anche ai genitori che evidentemente lasciano i figli minorenni senza alcun freno o limite di rientro per l’intera nottata. Il problema – documentato in questo video che un cittadino ha girato dal balcone di casa – non è limitato solo alla zona delle case Fiat.

Analoghe segnalazioni provengono dal quartiere Porta Nuova, vicino la scuola che oggi accoglie le elementari e le medie e dove c’è un campetto d’erba sempre accessibile. “Gli schiamazzi notturni ad opera di ragazzini sono un fenomeno incessante da quando è iniziata l’estate, anzi da quando è terminato il lockdown – sottolinea un altro residente di Gugionesi – e ci sono ritrovi anche davanti il Municipio, tra la piazza e le panchine, dove ci si esercita perfino a skateboard fino alle 2 o alle 3 di notte. Bello – conclude – che i ragazzi abbiano delle passioni, decisamente meno bello che queste passioni privino noi della libertà di poter riposare in santa pace”.