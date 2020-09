Scambia una sedicenne per la ex fidanzata e la riempie di calci e pugni per strada, denunciato

E’ accaduto tutto la notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto in via Piave a Campobasso. Una ragazza di 16 anni stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia delle amiche, quando all’improvviso le si avvicina un giovane che prima le urla qualcosa contro poi la strattona e la scaraventa a terra.

La giovane, ignara di quello che il giovane le urlasse contro, capisce soltanto che probabilmente l’ha scambiata per qualcun’altra. Stordita e spaventata non riesce ad alzarsi da terra e lui, furioso, la prende a calci in faccia.

Poi l’abbandona sanguinante ed scappa. La ragazza ha la forza di trascinarsi fino a casa all’altezza di via XXIV Maggio.

Quando la madre la vede sulla soglia della porta dell’abitazione, con il labbro sanguinante, piena di ecchimosi e barcollante, chiama immediatamente il 113 e il 118.

Gli operatori sanitari portano la ragazza al pronto soccorso dove i medici refertano la rottura del labbro, la caduta dell’incisivo, escoriazioni varie e un trauma cranico. Venticinque giorni di prognosi.

Nel frattempo scatta la denuncia formale dell’aggressione e gli uomini della squadra mobile ascoltano la ragazza che descrive dettagliatamente l’aggressore. Proprio sulla base dell’identikit, la polizia lo trova e lo porta negli uffici della questura di via Tiberio: addosso aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.

Si tratta di un 19enne rumeno, residente a Castelpagano (Benevento) dove, dopo la denuncia, è stato rispedito con il divieto di tornare a Campobasso per tre anni.