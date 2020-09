Ripartono in sicurezza i corsi dell’Accademia della Scherma, sabato l’Open day

Open day all’Accademia della Scherma di Termoli domani, sabato 26 settembre. La palestra Namasté di via Asia, a Termoli, apre le porte a tutti gli interessati domani per le varie attività sportive proposte.

Fra queste c’è appunto la scherma che dalle 18 alle 18,45 è pronta ad accogliere bambini e genitori per dare tutte le informazioni necessarie per i corsi in fase di avvio per bambini dai 6 anni in su.

Sarà quindi possibili parlare col maestro Mimmo Di Paola e con l’istruttrice Rosanna Lionetti, al fine di poter avere le informazioni sulle modalità di realizzazione in piena sicurezza rispetto alle normative anti Covid dei corsi di scherma, previsti il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 18,30.

Appuntamento quindi nella palestra Namasté, di fronte alla piscina comunale, sotto al bar Wilson in via Asia.

Per informazioni contattare il maestro Mimmo Di Paola al numero 3392755778.